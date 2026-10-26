फतेहगढ़ साहिब के निजी अस्पताल में CBI की छापेमारी, तीन गाड़ियों में पहुंचे अधिकारी; गेट बंद कर जांच जारी
निजी अस्पताल परिसर में CBI की टीम ने अचानक छापेमारी की। तीन गाड़ियों में पहुंचे अधिकारियों ने मुख्य द्वार बंद कर गहन जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
HighLights
सीबीआई ने फतेहगढ़ साहिब के सतनाम अस्पताल पर अचानक छापा मारा।
अस्पताल के दस्तावेज जब्त किए गए, स्टाफ से पूछताछ जारी।
गेट बंद कर गहन जांच-पड़ताल, बाहरी प्रवेश पर रोक।
दीपक सूद,फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में खमणों स्थित सतनाम हॉस्पिटल में आज केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की टीम द्वारा अचानक छापेमारी किए जाने की खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीबीआई अधिकारी करीब तीन गाड़ियो में सुबह लगभग 11:30 बजे अस्पताल परिसर पहुंचे।
सीबीआई की टीम ने अस्पताल पहुंचते ही दस्तावेजों को कब्जे में लिया। अस्पताल के स्टाफ व अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सीबीआई की टीम गहन जांच-पड़ताल कर रही है।
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अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत नहीं
कार्रवाई के दौरान सीबीआई की टीम ने मीडिया से भी दूरी बना कर रखी है। अस्पताल में फिलहाल किसी भी बाहरी व्यक्तियों के अस्पताल परिसर के भीतर प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अस्पताल के मुख्य द्वारों को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेड किस कारण से की गई है, इसके बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है।
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रेड खत्म होने के बाद होगी स्थिति स्पष्ट
छापेमारी का स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। सीबीआई अधिकारियों अथवा अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान या जानकारी साझा नहीं की गई है। कार्रवाई पूरी होने और अधिकारियों द्वारा आधिकारिक पुष्टि किए जाने के बाद ही मामले की विस्तृत जानकारी और वजह स्पष्ट हो पाएगी।