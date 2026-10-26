फतेहगढ़ साहिब के निजी अस्पताल में CBI की छापेमारी, तीन गाड़ियों में पहुंचे अधिकारी; गेट बंद कर जांच जारी

दीपक सूद,फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में खमणों स्थित सतनाम हॉस्पिटल में आज केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की टीम द्वारा अचानक छापेमारी किए जाने की खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीबीआई अधिकारी करीब तीन गाड़ियो में सुबह लगभग 11:30 बजे अस्पताल परिसर पहुंचे।