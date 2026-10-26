नाबालिगों को लालच देकर बहका रहे विदेश में बैठे तस्कर! चार आरोपी गिरफ्तार, अमृतसर में 16 आधुनिक पिस्टल रिकवर

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने 16 पिस्टल्स के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में दो नाबालिग हैं। सभी को पैसों का लालच देकर हैंडलर बनाया गया और उन्हें इस तस्करी के दलदल में धकेला गया। विदेश में बैठे तस्कर अब नाबालियों को बहका रहे हैं, ताकि अपने मनसूबों को अंजाम दे सकें। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है।

डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने जानकारी दी कि पूरी जानकारी शुरुआती जांच में सामने आई है। बरामद किए गए अत्याधुनिक हथियार सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराए गए थे। इन अवैध हथियारों को एक सुनियोजित और संगठित नेटवर्क के माध्यम से आपराधिक तत्वों और असामाजिक तत्वों तक पहुंचाया जाना था।