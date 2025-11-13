बटाला शहर में जबरन वसूली का खौफनाक खेल, तीन बड़े कारोबारियों को मिली धमकी; 50 लाख की रंगदारी की मांग

संवाद सहयोगी, बटाला। आज कल रंगदारी मांगने वाले आए दिन विदेशी नंबरों से काल करके लोगों से मोटी रकम की माँग कर रहे हैं जिससे लोगों में सहम का माहौल है कि अब बटाला में दो दिनों में दो लोगों से एक-एक करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की गई है।

जबकि थाना घुमान के गांव दकोहा के एक व्यक्ति से 50 लाख रुपये की रंगदारी की माँग की गई है और ना देने के बदले अंजाम भुगतने को तैयार रहने की धमकियां दी गई हैं। इस संबंध में अलग-अलग तीन मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें दो अज्ञात व्यक्तियों पर तथा एक निशान सिंह जौडिय़ां कलां पर मामला दर्ज हुआ है।

जानकारी देते हुए थाना सिविल लाइन की चौंकी सिंबल बटाला में इंचार्ज राजबीर सिंह ने बताया कि उन्हें रामदास पुत्र दास सुभाष चन्द्र वासी पी 39 ए ब्लाक ग्रेटर कैलाश बटाला जोकि प्राप्ट्री डीलर का काम करता है ने शिकायत की कि उसे 7 नवंबर को विदेशी नंबर से काल आई और काल करने वाले ने कहा कि वह निशान सिंह जौडिय़ां कलां बोल रहा है उसे तुरंत एक करोड़ रुपया दिया जाए नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें।

इस संबंध में थाना सिविल लाइन में निशान सिंह जौडिय़ां कलां के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह थाना सिविल लाइन की चौंकी अर्बन एस्टेट में तैनात एएसआई बलजिन्द्र सिंह ने बताया कि उन्हें गुरसिमरण सिंह पुत्र बलजीत सिंह वासी 53, 58 उजागर नगर ने कहा कि वह फाइनांस का काम करता है कि उसे एक विदेशी नंबर से 6 नवंबर को एक काल आई जिसमें काल करने वाले ने कहा कि उसे एक करोड़ रुपये की जरूरत है इस लिए तुरंत एक करोड़ रुपया दिया जाए नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

इस संबंध में पुलिस चौंकी अर्बन एस्टेट में अज्ञात व्यक्ति पर रंगदारी माँगने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह थाना घुमान के गांव दकोहा के तरुणजीत सिंह पुत्र हरजीत सिंह वासी दकोहा को एक विदेशी नंबर से काल आई है।