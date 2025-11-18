पूर्व विधायक हरबंस सिंह घुम्मण के पोते पर जानलेवा हमले से बटाला में सनसनी, मोटरसाइकिल सवारों ने चलाई गोली
बटाला में पूर्व विधायक हरबंस सिंह घुम्मण के पोते पहलजीत सिंह पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना थाना घुम्मण कलां के पास हुई। पहलजीत अपने खेतों से घर लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, बटाला। मंगलवार की शाम को थाना घुम्मण कलां के अधीन आते गांव घुम्मण कलां में पूर्व विधायक और पूर्व शिरोमणि कमेटी सदस्य स्व. हरबंस सिंह घुम्मण के पोते पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों ने गोलियां चला दी। गोलियां लगने से गंभीर जख्मी हुए युवक को अमृतसर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है।
जानकारी के मुताबिक अकाली दल की सरकार के समय विधायक रहे स्व. हरबंस सिंह घुम्मण का पोता और अकाली दल पुर्न सुरजीत के सीनियर नेता जसबीरसिंह घुम्मण का भतीजा पहलजीत सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह घुम्मण मंगलवार की शाम को अपने खेतों में स्कूटरी पर सवार होकर वापिस घर लौट रहा था, जब वह गांव के पास पहुंचा तो पीछे से आए मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उस पर गोलियां चला दी। एक गोली पहलजीत सिंह की गर्दन के पिछले हिस्से पर लगी। जिस कारण गंभीर रुप से जख्मी हो गया।
जानकारी देते हुए जसबीर सिंह घुम्मण राष्ट्रीय महासचिव अकाली दल पुनर सुरजीत और किसान नेता रणधीर सिंह घुम्मण ने बताया कि उनका भतीजा पहलजीत सिंह शाम को खेतों में चक्कर लगाकर घर लौट रहा था।
मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर गोली चला दी। उसे अमृतसर के अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवाया। थाना प्रभारी जगदीश सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिल चुकी है। वह घायल युवक के बयान लेने के लिए अमृतसर जा रहे है। उसके बाद अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
