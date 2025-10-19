Language
    बहरामपुर में बुजुर्ग पर बर्बर हमला, पत्नी से मारपीट के बाद स्कूटी सवार बुजुर्ग को बनाया निशाना; 6 के खिलाफ केस दर्ज

    By Gagandeep Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 02:13 PM (IST)

    थाना बहरामपुर पुलिस ने एक बुजुर्ग पर हमला करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दर्शन कुमार ने बताया कि आरोपियों ने पहले उसकी पत्नी के साथ मारपीट की और बाद में जब वह अपनी स्कूटी पर जा रहा था तो उस पर भी हमला किया। शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    बुजुर्ग पर हमला, छह पर केस (प्रतीकत्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना बहरामपुर की पुलिस ने स्कूटरी सवार बुजुर्ग को हमला कर जख्मी करने के आरोप में छह के खिलाफ केस दर्ज किया है। दर्शन कुमार निवासी मुन्नांवाली ने बताया कि उसकी पत्नी आशा रानी अपने घर में मौजूद थी।

    इस दौरान आरोपितों ने घरप में घुसकर उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। इसके बाद वह अपनी स्कूटरी पर हवेली की तरफ जा रहा था तो आरोपितों ने उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया। उसके शोर मचाने पर भतीजा वरिंदर कुमार मौके पर पहुंचा जिसे देखकर आरोपित भाग निकले। पुलिस ने सरवण कुमार, कर्मजीत, राहुल, सपना, सोनी और मोहित निवासी मुन्नांवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।