Punjab News: नशा तस्कर की 13 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति फ्रीज, घर के बाहर चिपकाया नोटिस

गिद्दड़बाहा पुलिस ने गांव मल्लन में नशा तस्कर दारा सिंह की 13 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी है। डीएसपी अवतार सिंह और इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई की। दारा सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमें उसके पास से नशीली गोलियां और ड्रग मनी बरामद हुई थी। यह संपत्ति ड्रग्स की तस्करी से कमाई गई थी।

नशा तस्कर की 13 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति फ्रीज। फाइल फोटो