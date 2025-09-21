Punjab News: नशा तस्कर की 13 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति फ्रीज, घर के बाहर चिपकाया नोटिस
गिद्दड़बाहा पुलिस ने गांव मल्लन में नशा तस्कर दारा सिंह की 13 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी है। डीएसपी अवतार सिंह और इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई की। दारा सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमें उसके पास से नशीली गोलियां और ड्रग मनी बरामद हुई थी। यह संपत्ति ड्रग्स की तस्करी से कमाई गई थी।
जागरण संवाददाता, गिद्दड़बाहा। पुलिस ने गिद्दड़बाहा के गांव मल्लन में नशा तस्कर की 13 लाख रुपये की प्रापर्टी फ्रीज कर दी है और उसके बाहर नोटिस चिपका दिया गया है। डीएसपी गिद्दड़बाहा अवतार सिंह और इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने कानूनी प्रक्रिया के तहत गांव मल्लन के निवासी दारा सिंह की संपत्ति को फ्रीज किया है।
दारा सिंह के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत मामला 11 मई 2025 को दर्ज किया गया था, जिसमें उसके पास से 50 नशीली गोलियां और 46,000 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई थी। यह संपत्ति ड्रग्स की तस्करी करके अर्जित की गई थी। संपत्ति की कुल कीमत 12,60,000 रुपये और 46,000 रुपये ड्रग मनी मिलाकर 13 लाख 6 हजार रुपये है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।