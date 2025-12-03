दहेज नहीं लाई तो मारपीट कर घर से निकाला, गुरदासपुर में पति-सास के खिलाफ केस; पीड़िता ने सुनाई आपबीती
गुरदासपुर में थाना भैणी मियां खां पुलिस ने दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकालने के आरोप में पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नवजोत कौर ने बताया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना भैणी मियां खां की पुलिस ने दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकालने के आरोप में पति और सास के खिलाफ केस दर्ज किया है।
नवजोत कौर निवासी गुन्नोपुर ने बताया कि उसकी शादी 10 अक्टूबर 2021 को आरोपित सुखदीप सिंह निवासी रॉयल नेस्ट, थाणे, मुंबई के साथ हुई थी।
शादी के कुछ समय बाद ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया।
वह इस समय मायके घर रह रही है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित सुखदीप सिंह और कुलविंदर कौर निवासी रायल नेस्ट, मुंबई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
