गुरदासपर में शख्स ने दहेज में मांगी गाड़ी और 15 लाख रुपये, पुलिस ने जर्ज किया केस

एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले उससे 15 लाख रुपये और एक गाड़ी दहेज में लाने के लिए दबाव बना रहे थे। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।