गुरदासपर में शख्स ने दहेज में मांगी गाड़ी और 15 लाख रुपये, पुलिस ने जर्ज किया केस
एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले उससे 15 लाख रुपये और एक गाड़ी दहेज में लाने के लिए दबाव बना रहे थे। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना कलानौर की पुलिस ने दहेज के लिए परेशान करने के आरोप में पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। अनमोलप्रीत कौर निवासी शहूरकलां ने बताया कि उसकी शादी 28 सितंबर 2020 को आरोपित प्रवीण सिंह निवासी दकोहा थाना घुमान के साथ हुई थी। उनका एक बेटा भी है।
शादी के बाद उसका पति दहेज के लिए उसे परेशान करने लगा। आरोपित उससे दहेज में 15 लाख रुपये और बड़ी गाड़ी की मांग करता था। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे बेटे सहित घर से निकाल दिया गया। वह तभी से अपने स्वजन के पास रह रही है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
