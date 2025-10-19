गुरदासपुर में दीवाली की चमक, रंग-बिरंगी लाइटों और छूट के ऑफर्स के साथ बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। दीवाली का त्योहार सोमवार को शहर व आस-पास के इलाके में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। दीपों का यह पर्व न केवल घरों को रोशनी से भर रहा है, बल्कि बाजारों में भी चहल-पहल और उत्साह का माहौल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोग अपने घरों को सजाने के लिए सजावटी सामान, रंग-बिरंगी लाइट्स, और इलेक्ट्रानिक्स की खरीदारी में जुटे हुए हैं। दुकानदारों के चेहरों पर भी इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद की चमक साफ दिखाई दे रही है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार बाजारों में ग्राहकों की भीड़ और उत्साह बढ़ा हुआ है।



शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों को दीवाली के लिए सजाने के लिए तरह-तरह के सजावटी सामान की खरीदारी कर रहे हैं। रंग-बिरंगी लाइट्स इस बार बाजार का मुख्य आकर्षण हैं। 100 रुपये की छोटी स्ट्रिंग लाइट्स से लेकर 1000 रुपये तक की डिजाइनर और स्मार्ट लाइट्स तक, हर बजट के लिए विकल्प उपलब्ध हैं।

एलईडी लाइट्स, झालरें, और स्मार्ट होम लाइटिंग सिस्टम की मांग इस बार खास तौर पर बढ़ी है। दुकानदार अजय कुमार ने बताया कि इस बार लोग स्मार्ट लाइट्स की ओर ज्यादा आकर्षित हैं। ये न केवल घर को खूबसूरत बनाती हैं, बल्कि बिजली की बचत भी करती हैं।



सजावटी सामानों की रेंज भी इस बार लोगों को खूब लुभा रही है। दीये, मोमबत्तियां, रंगोली के रंग, फूलों की मालाएं, और हैंडमेड डेकोर आइटम्स की दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। पारंपरिक मिट्टी के दीये से लेकर डिजाइनर दीये तक, हर तरह का सामान बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा, घरों के प्रवेश द्वार को सजाने के लिए फूलों की झालरें भी खूब बिक रही हैं।

इलेक्ट्रानिक्स की दुकानों पर भी दीवाली के मौके पर आफरों की भरमार है। स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और मोबाइल फोन्स पर भारी डिस्काउंट और कैशबैक आफर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। कई दुकानों पर ईएमआई की सुविधा और एक्सचेंज आफर भी उपलब्ध हैं, जिसके चलते लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस बार लोग बड़े उपकरण खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। खासकर स्मार्ट टीवी और होम थिएटर सिस्टम की मांग बढ़ गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार 20 फीसदी ज्यादा बिक्री होने की उम्मीद है।



दुकानदारों का कहना है कि इस बार दीवाली का सीजन उनके लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। पिछले कुछ सालों में कारोबार में कमी देखी गई थी, लेकिन इस बार बाजार में ग्राहकों की भीड़ और उत्साह ने दुकानदारों का हौसला बढ़ाया है। इस बार लोग खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा आनलाइन शापिंग का चलन भी खरीदारी में देखा जा रहा है।