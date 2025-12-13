Language
    गुरदासपुर में फिर शुरू हुआ जानलेवा चाइना डोर का कारोबार, ढीले कानूनों का फायदा उठा रहे व्यापारी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:11 PM (IST)

    गुरदासपुर में जानलेवा चाइना डोर का कारोबार फिर से शुरू हो गया है। व्यापारी ढीले कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। चाइना डोर इंसानों के साथ-साथ पशु पक्षियो ...और पढ़ें

    पंजाब के गुरदासपुर में जानलेवा ड्रैगन डोर का व्यापार फिर से शुरू हो गया है (फोटो: जागरण)

    सुरेंद्र खोसला, किला लाल सिंह। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही पंजाब में खासकर बटाला, गुरदासपुर तथा अमृतसर में पतंगबाजी का दौर शुरू हो जाता है।

    जोकि लोहड़ी आने तक यह अपने पूरे यौवन पर पहुंच जाता है। पतंग उड़ाने के लिए जिस डोर का इस्तेमाल होता है।

    उस डोर पर माझा लगाने वाले कारीगर इस सीजन का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं ताकि इस सीजन में वह यह काम करके अपने घर का खर्चा चला सके।

    मगर पिछले कुछ सालों से चाईना डोर आने की वजह से इन कारीगरों का काम ठप्प होकर रह गया है।

    सीनियर भाजपा नेता तथा सोनी पेट्रोल पंप भगवानपुर के मालिक विजय कुमार सोनी मोहलोवाली ने कहा कि इस जानलेवा डोर पर प्रशासन की तरफ से पूरी तरह पाबंदी लगाई हुई है।

    क्योंकि यह डोर बहुत ही खतरनाक व जानलेवा है। इसलिए हम सभी को प्रशासन की मदद करते हुए इस चाइना डोर को ना खरीदने तथा ना ही इस्तेमाल करने का संकल्प करना चाहिए।

    अगर इस डोर की कोई खरीद ही नहीं करेगा तो इस डोर की बिक्री भी बंद हो जाएगी तथा साथ ही लोकल कारीगरों की जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी।

    समाज सेवक तथा पंजाबी थियेटर कलाकार युद्धवीर सिंह माल्टू ने कहा कि बेशक सरकार की तरफ से इस जानलेवा चाइना डोर पर पूरी तरह पाबंदी लागू की हुई है।

    मगर इस बारे कोई सख्त कानून नहीं लगाया गया। जिसका पूरा फायदा यह चाइना डोर बेचने वाले व्यापारी पूरा उठा रहे हैं।

    क्योंकि अगर यह पाबंदीशुदा डोर (गट्टू) उनके पास से पकड़े भी जाएं तो भी उनकी जल्द ही जमानत भी हो जाती है। इसलिए इस पर सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है।

    इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी बेहद खतरनाक है यह ड्रैगन डोर-

    समाज सेवक कंवलजीत सिंह रंधावा बिजलीवाल ने कहा कि इस चाइना डोर से अभी तक अनेकों हादसे घटित हो चुके हैं। जिनमें कई घरों के चिराग भी बुझ चुके हैं। इंसानों के साथ-साथ यह डोर पशु पक्षियों के लिए भी बेहद घातक सिद्ध हो रही है।

    हर साल सैंकड़ों की गिनती में पंछी इस डोर में फंसकर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

    सीनियर कांग्रेस नेता सरबजीत सिंह सोनू सलगनीया ने कहा कि इस घातक डोर से होने वाले भारी नुक्सानों के बारे आम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन को स्थान स्थान पर सेमिनार आयोजित करने चाहिए।

    उन्होंने कहा कि इस जानलेवा ड्रैगन डोर से हर साल सैकड़ों हादसे होते रहते हैं। मगर फिर भी इस डोर की बिक्री तथा इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। आम लोगों को भी इस बारे पूरी तरह जागरूक होने की जरूरत है।