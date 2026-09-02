गुरदासपुर में कॉन्स्टेबल पर हमला करने वाला एक काबू; आरोपी ने लाइव होकर भाई की पगड़ी उछालने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर के बब्बेहाली छिंज मेले से ड्यूटी खत्म कर बहन के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे पुलिस कॉन्स्टेबल पर तेजधार हथियारों से हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इसी बीच हमले के एक आरोपित के सोशल मीडिया पर लाइव होकर कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाने से मामले में नया मोड़ आ गया है।

डीएसपी शहबाज सिंह ने बताया कि बब्बेहाली में हुए विवाद में कॉन्स्टेबल कर्णप्रीत सिंह घायल हुआ है। वह दीनानगर थाने में तैनात है और छिंज मेले में ड्यूटी के लिए आया था। ड्यूटी खत्म होने के बाद वह अपनी बहन के साथ बाजार में खरीदारी कर रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों के साथ उसका विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई।

पुलिस जांच में कॉन्स्टेबल और गांव के कुछ लोगों के बीच पुरानी आपसी रंजिश होने की बात सामने आई है। डीएसपी के अनुसार इसी रंजिश के चलते विवाद हुआ। पुलिस ने लखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।