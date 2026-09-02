DAP की कमी से किसानों की चिंता बढ़ी, विधायक राणा इंद्रप्रताप बोले- 5.5 लाख टन मांग, अब तक मिली आधे से भी कम

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। सुलतानपुर लोधी से निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राणा गुरजीत सिंह के बेटे राणा इंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर पंजाब सरकार पर आर्म्स लाइसेंस और खाद की उपलब्धता को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्म्स लाइसेंस जारी करने को लेकर सरकार की ओर से अधिकारियों और जिला प्रशासन को अनौपचारिक निर्देश दिए गए हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है।

राणा इंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को कथित तौर पर तीन से पांच लाख रुपये तक रिश्वत देने की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस के आवेदन के समय ही करीब 72 हजार रुपये फीस ली जा रही है और आवेदन खारिज होने पर राशि जब्त हो जाती है। उन्होंने इसे लोगों के साथ अन्याय बताया।

उन्होंने कहा कि सरकार को आर्म्स लाइसेंस को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक फीस और कथित रिश्वत के कारण अवैध हथियारों का चलन बढ़ने का खतरा है। राणा इंद्र प्रताप ने दावा किया कि आर्म्स लाइसेंस रखने वाले 99 प्रतिशत लोगों का कोई आपराधिक मामला नहीं होता।