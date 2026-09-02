पठानकोट में चोरी करने आया था चोर, सामान समेट बेड पर ही सो गया; सुबह लोगों ने देखा तो पुलिस को पकड़वाया

जागरण संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट की शाह कालोनी में चोरी की वारदात के बाद एक युवक ऐसा बेफिक्र हुआ कि जिस निर्माणाधीन मकान में चोरी करने पहुंचा था, वहीं फोल्डिंग बेड पर सो गया। सुबह सैर के लिए निकले लोगों ने मकान के अंदर संदिग्ध युवक को सोते देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जगाकर हिरासत में ले लिया।

तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी किया गया इन्वर्टर और बैटरी बरामद हुई। इसके अलावा उसके पास से लाल मिर्च का डिब्बा भी मिला। जानकारी के अनुसार युवक देर रात दीवार फांदकर शाह कालोनी स्थित निर्माणाधीन मकान में दाखिल हुआ था। मकान में कोई नहीं था। युवक ने वहां से इन्वर्टर और बैटरी चोरी कर ली। चोरी का सामान एकत्र करने के बाद उसे लेकर बाहर निकलने की तैयारी थी, लेकिन इसी दौरान वह फोल्डिंग बेड पर लेट गया।