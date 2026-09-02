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जालंधर में भाजपा का सख्त एक्शन, अरविंद मिश्रा निष्कासित; पार्टी की छवि खराब करने के आरोप

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 03:05 PM (IST)

भाजपा जालंधर शहरी ने अनुशासन भंग और पार्टी की छवि खराब करने वाली गतिविधियों के आरोप में अरविंद मिश्रा को दो सितंबर से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया।

भाजपा ट्रेड सेल पंजाब के सह संयोजक अरविंद मिश्रा।

भाजपा ट्रेड सेल पंजाब के सह संयोजक अरविंद मिश्रा।

HighLights

  1. भाजपा जालंधर ने अरविंद मिश्रा को पार्टी से निष्कासित किया।

  2. उन पर अनुशासन भंग और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप।

  3. यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से संगठन से बाहर करने हेतु की गई।

जागरण संवाददाता, जालंधर। भारतीय जनता पार्टी जालंधर शहरी ने अनुशासन भंग करने के आरोप में अरविंद मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से संगठन से निष्कासित कर दिया है। भाजपा जालंधर शहरी के महामंत्री अमरजीत सिंह गोल्डी की ओर से बुधवार, दो सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अरविंद मिश्रा लगातार ऐसी गतिविधियां कर रहे थे, जिनसे भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब अरविंद मिश्रा की किसी भी गतिविधि या कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं होगा। पार्टी ने संगठन के सभी स्तरों पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अनुशासनहीनता को लेकर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

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पार्टी विरोधी गतिविधियों पर सख्ती

भाजपा जालंधर शहरी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्टी की ओर से कहा गया है कि संगठन की मर्यादा और अनुशासन बनाए रखना प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी की जिम्मेदारी है।

संगठन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में यदि कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी पार्टी की नीतियों के विपरीत गतिविधियों में शामिल पाया जाता है या संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

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तत्काल प्रभाव से संगठन से किया बाहर

अरविंद मिश्रा के निष्कासन के बाद अब पार्टी की किसी भी गतिविधि, कार्यक्रम या संगठनात्मक निर्णय से उनका कोई संबंध नहीं रहेगा। भाजपा की ओर से जारी आदेश में उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के पीछे पार्टी की छवि खराब करने वाली लगातार गतिविधियों और अनुशासन भंग को आधार बताया गया है।

हालांकि, पार्टी ने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अरविंद मिश्रा की ओर से ऐसी कौन-कौन सी गतिविधियां की गई थीं, जिन्हें संगठन ने अनुशासनहीनता और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला माना। फिलहाल भाजपा ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से संगठन से बाहर कर दिया है।

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