जालंधर में भाजपा का सख्त एक्शन, अरविंद मिश्रा निष्कासित; पार्टी की छवि खराब करने के आरोप

जागरण संवाददाता, जालंधर। भारतीय जनता पार्टी जालंधर शहरी ने अनुशासन भंग करने के आरोप में अरविंद मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से संगठन से निष्कासित कर दिया है। भाजपा जालंधर शहरी के महामंत्री अमरजीत सिंह गोल्डी की ओर से बुधवार, दो सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अरविंद मिश्रा लगातार ऐसी गतिविधियां कर रहे थे, जिनसे भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब अरविंद मिश्रा की किसी भी गतिविधि या कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं होगा। पार्टी ने संगठन के सभी स्तरों पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अनुशासनहीनता को लेकर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

संगठन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में यदि कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी पार्टी की नीतियों के विपरीत गतिविधियों में शामिल पाया जाता है या संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।