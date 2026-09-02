मलेशिया गए फिरोजपुर के युवक की अचानक मौत, टूटा परिवार; शव भारत लाने के लिए सरकार से लगाई गुहार

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। बेहतर भविष्य और कारोबार का सपना लेकर करीब साढ़े तीन साल पहले मलेशिया गए गुरुहरसहाय के बस्ती कर्म सिंह वाली निवासी मिठन कुमार की अचानक मौत हो गई। विदेश से बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में चीख-पुकार मची हुई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

परिजनों के मुताबिक मिठन कुमार करीब साढ़े तीन साल पहले रोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद में मलेशिया गया था। वहां वह अपना कारोबार कर रहा था। परिवार को उम्मीद थी कि वह मेहनत करके अपना और परिवार का भविष्य बेहतर बनाएगा। इसी बीच मिठन के दोस्त दीपक का फोन आया। उसने परिवार को बताया कि मिठन कुमार की अचानक मौत हो गई है। यह खबर सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई।

मिठन की मौत की खबर के बाद बस्ती कर्म सिंह वाली में भी मातम पसरा हुआ है। आसपास के लोग परिवार के घर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। परिजनों की आंखों से जवान बेटे को खोने का दर्द साफ झलक रहा है।