पंजाब विधानसभा 2027 के चुनावों के लिए कांग्रेस तैयार, दीपइंद्र सिंह रंधावा बोले- लोग कर रहे पार्टी को सपोर्ट

संवाद सहयोगी, किला लाल सिंह। कांग्रेस पार्टी आने वाले 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इन शब्दों का प्रगटावा सीनियर कांग्रेस नेता तथा पीसीसी सदस्य इंद्रजीत सिंह रंधावा तथा सीनियर कांग्रेस नेता दीपइंद्र सिंह रंधावा ने संयुक्त तौर पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते किया।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार हर फ्रंट पर फेल साबित हो रही है। उन्होंने मोहाली में कबड्डी मुकाबले के दौरान कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया के कत्ल की सख्त निंदा करते कहा कि पंजाब इस समय बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। समाज विरोधी तत्व बिना किसी डर के अपराध कर रहे हैं।

पिछले करीब चार साल में डकैती, चोरी, कत्ल तथा जबरीवसूली के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जिससे यह साबित होता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को झूठे वायदे तथा सपने दिखाकर गुमराह कर रही है। जबकि लोग आप की नीतियों से परेशान हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है तथा लोग भी कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए फायदे आज भी याद है। मौजूदा सरकार की आलोचना करते उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमेशा झूठे वायदों से जनता को धोखा दिया है।

इसके बारे जनता अच्छी तरह जान चुकी है। आप सरकार के राज में अपराधियों के दिल में से डर पूरी तरह खत्म हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अपील करते कहा कि बदलाव के नाम पर उन्होंने वोटें हासिल की थी। पंजाब में पिछले चार साल में बदलाव तो बहुत आया।