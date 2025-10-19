गुरदासपुर में राइस मिल के बाहर पर्यावरण पर सेंध, सफेदे के पेड़ काटने के आरोप में 6 के खिलाफ केस

गुरदासपुर में थाना सदर पुलिस ने राइस मिल के बाहर सफेदे के पेड़ काटने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अमरीक सिंह नामक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने राइस मिल फर्म बैंट से ली थी, जहाँ पर्यावरण मंजूरी के लिए सफेदे के वृक्ष लगे थे। ठेकेदारों ने इन पेड़ों को मनीष अग्रवाल और अन्य के साथ मिलकर काटा और बेचा, जिसके लिए उन्हें एडवांस भी मिला था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

राइस मिल के बाहर से सफेदे के पेड़ काटने के आरोप में छह के खिलाफ केस दर्ज (प्रतीकात्मक फोटो)