    गुरदासपुर में राइस मिल के बाहर पर्यावरण पर सेंध, सफेदे के पेड़ काटने के आरोप में 6 के खिलाफ केस

    By Gagandeep Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    गुरदासपुर में थाना सदर पुलिस ने राइस मिल के बाहर सफेदे के पेड़ काटने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अमरीक सिंह नामक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने राइस मिल फर्म बैंट से ली थी, जहाँ पर्यावरण मंजूरी के लिए सफेदे के वृक्ष लगे थे। ठेकेदारों ने इन पेड़ों को मनीष अग्रवाल और अन्य के साथ मिलकर काटा और बेचा, जिसके लिए उन्हें एडवांस भी मिला था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    राइस मिल के बाहर से सफेदे के पेड़ काटने के आरोप में छह के खिलाफ केस दर्ज (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना सदर की पुलिस ने राइस मिल के बाहर से सफेदे के पेड़ काटने के आरोप में छह के खिलाफ केस दर्ज किया है। अमरीक सिंह निवासी अलगो कोठी ने बताया कि उसने राइस मिल फर्म बैंट से ली थी। इसमें एक बयालर लगा हुआ है, जिसकी एन्वायरमेंट की मंजूरी के लिए बायलर के बाहर की तरफ एक एकड़ में सफेदे के वृक्ष लगे हैं।

    ठेकेदार मनोहर लाल और बसंत लाल इन पेड़ों को काट रहे थे। उन्होंने बताया कि इन पेड़ों का ठेका मनीष अग्रवाल, वकीस अग्रवाल, सतीश अग्रवाल और मनोज अग्रवाल के साथ 7.50 लाख रुपए में हुआ था। उन्होंने उक्त लोगों से पांच लाख रुपए एडवांस लिया था।

    आरोपितों ने पहले भी 1.35 लाख रुपए में सफेदे बेचे थे। आरोपितों ने उक्त पेड़ चोरी कर बेच डाले। पुलिस ने मनोहर लाल निवासी बहरामपुर रोड, बसंत लाल निवासी बरनाला, मनीश अग्रवाल, वकीश अग्रवाल, सतीश अग्रवाल और मनोज अग्रवाल निवासी बीएसएफ रोड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।