बटाला में अमृतसर रोड पर खौफनाक हादसा, टिप्पर ने बस को मारी टक्कर; 6 लोगों को घायल कर फरार हुआ चालक
बटाला में अमृतसर रोड पर एक बस को टिप्पर ने टक्कर मार दी, जिससे छह लोग घायल हो गए। पठानकोट डिपो की बस अमृतसर से बटाला आ रही थी तभी यह हादसा हुआ। घायलों को एसएसएफ की टीम ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने टिप्पर को कब्जे में ले लिया है और चालक फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
संवाद सहयोगी, बटाला। मंगलवार सुबह अमृतसर से बटाला को आ रही पठानकोट डिपू की बस जब अमृतसर रोड पर बटाला बाइपास चौक पर सड़क को पार कर रही थी तो पीछे से एक टिप्पर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार छह के करीब सवारी जख्मी हो गए। जिन्हें एसएसएफ की टीम ने इलाज के लिए बटाला के सिविल अस्पताल में पहुचाया।
जानकारी देते हुए बस चालक राजविंदर सिंह और सह चालक प्रदीप कुमार ने बताया कि वह अमृतसर से पठानकोट की तरफ जा रहे थे। जब वह अमृतसर रोड बटाला बाइपास पर बटाला की ओर मुड़े तो पीछे से बजरी से भरे एक टिप्पर ने बस के पिछली हिस्से को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे बड़ा हादसा घटित हो गया। हादसे में कुछ सवारियों को मामूली चोटें आई है। जबकि बस का काफी नुक्सान हो गया है।
मौके पर पहुंचे एसएसए के कांस्टेबल सन्नी, कांस्टेबल हरप्रीत सिंह ने बताया कि हादसे में जानी नुक्सान होने से बचाव हो गया है, क्योंकि बस की सवारियां अगले तरफ बैठी हुई थी। जबकि बस पीछे से खाली थी। जिससे जानी नुक्सान होने से बचाव हो गया है। टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया है।
टिप्पर को कब्जे में ले लिया गया है। घायलों की पहचान कंवलजीत कौर निवासी अमृतसर, बलजीत कौर पत्नी सुखविंदर सिंह निवासी छेहर्टा, बलविंदरकौर पत्नी सरवन सिंह निवासी खतीब, रुबी पुत्र राज कुमार निवासी अब्बलखैर, राजविंदर कौर पुत्री सुरजीत सिंह निवासी अमृतसर को सिविल अस्पताल बटाला में दाखिल कराया गया है। जहां पर घायलों की हालत स्थिर है। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जायजा लेने के बाद पुलिस ने अगली कार्रवाई शुरु कर दी है।
