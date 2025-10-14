बटाला में अमृतसर रोड पर खौफनाक हादसा, टिप्पर ने बस को मारी टक्कर; 6 लोगों को घायल कर फरार हुआ चालक

संवाद सहयोगी, बटाला। मंगलवार सुबह अमृतसर से बटाला को आ रही पठानकोट डिपू की बस जब अमृतसर रोड पर बटाला बाइपास चौक पर सड़क को पार कर रही थी तो पीछे से एक टिप्पर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार छह के करीब सवारी जख्मी हो गए। जिन्हें एसएसएफ की टीम ने इलाज के लिए बटाला के सिविल अस्पताल में पहुचाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी देते हुए बस चालक राजविंदर सिंह और सह चालक प्रदीप कुमार ने बताया कि वह अमृतसर से पठानकोट की तरफ जा रहे थे। जब वह अमृतसर रोड बटाला बाइपास पर बटाला की ओर मुड़े तो पीछे से बजरी से भरे एक टिप्पर ने बस के पिछली हिस्से को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे बड़ा हादसा घटित हो गया। हादसे में कुछ सवारियों को मामूली चोटें आई है। जबकि बस का काफी नुक्सान हो गया है।

मौके पर पहुंचे एसएसए के कांस्टेबल सन्नी, कांस्टेबल हरप्रीत सिंह ने बताया कि हादसे में जानी नुक्सान होने से बचाव हो गया है, क्योंकि बस की सवारियां अगले तरफ बैठी हुई थी। जबकि बस पीछे से खाली थी। जिससे जानी नुक्सान होने से बचाव हो गया है। टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया है।