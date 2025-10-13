Language
    Punjab News: रंगदारी नहीं देने पर बटाला में चलीं अंधाधुंध गोलियां, पाकिस्तानी डॉन सहित 3 के खिलाफ मामला दर्ज

    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:44 PM (IST)
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:44 PM (IST)

    बटाला के गांव बहादुर हुसैन में रंजीत सिंह के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं। पुलिस ने मौके से 32 बोर के आठ खोल बरामद किए हैं। रंजीत सिंह ने पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    रंगदारी नहीं देने पर घर पर की फायरिंग। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, बटाला। गांव बहादुर हुसैन में रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे एक घर के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और वहां से 32 बोर के आठ खोल बरामद किए गए हैं। रंजीत सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह वासी बहादुर हुसैन के बयान पर पुलिस थाना रंगड़ नंगल में पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी व दो अन्य पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

    इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना रंगड़ नंगल के एसएचओ हरमीक सिंह ने बताया कि रंजीत सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह वासी बहादुर हुसैन बटाला में इमीग्रेशन का काम करता है। उसने पुलिस को दिए बयानों में कहा कि कुछ देर पहले उसे एक वाट्सएप कॉल आई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि वह शहजाद भट्टी बोल रहा है और उसे रंगदारी चाहिए। इस पर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। रविवार रात करीब डेढ़ बजे जब वह घर में सो रहा था तो बाहर शोर हुआ।

    शोर सुनकर वह उठा तो बाहर गोलियां चल रही थीं। उसने बताया कि कुछ देर बाद उसने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति तेज रफ्तार से भाग रहे थे। इसके बाद करीब तीन बजे उसे फिर व्हाट्सएप कॉल आई और कॉल करने वाले ने कहा कि वह शहजाद भट्टी बोल रहा है।

    अब भी रंगदारी के पैसे दे दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रंजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने तुरंत इसकी सूचना 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आठ खोल 32 बोर के बरामद हुए। पुलिस ने पाकिस्तान में बैठै शहजाद भट्टी व दो अन्य पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।