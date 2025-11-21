Language
    बटाला में कांग्रेस नेता के शोरूम पर चलीं गोलियां, दुकान का शीशा चकनाचूर; इलाके में दहशत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:07 PM (IST)

    बटाला में जालंधर रोड पर अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस नेता गौतम सेठ गुड्डू के मोबाइल शोरूम पर गोली चला दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। नेताओं ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। गौतम सेठ गुड्डू ने बताया कि उन्हें रंगदारी की धमकी मिल रही थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले ही पुलिस में दर्ज करा दी थी।

    बटाला में कांग्रेस नेता के शोरूम पर चलीं गोलियां। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बटाला। शुक्रवार शाम को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों ने बटाला के भीड़भाड़ वाले इलाके जालंधर रोड पर जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम सेठ गुड्डू के मोबाइल शोरूम पर गोली चला दी। युवा कांग्रेसी के शोरूम पर गोली चलने की घटना से इलाके में दहशत फैल गई।

    गोली चलने की घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी सिटी संजीव कुमार, एसएचओ सिटी सुखजिंदर सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर फतेहगढ़ चूड़ियां हलके के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री त्रिपत राजिंदर सिंह बाजवा भी मौके पर पहुंचे।

    वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी प्रधान और बटाला के विधायक अमन शेर सिंह शेरी कलसी भी सेठ टेलीकॉम पर पहुंचे और घटना की जानकारी दी। डी एस पी सिटी संजीव कुमार ने कहा कि वे मामले की पूरी जांच कर रहे हैं।

    जिला कांग्रेस कमेटी के सिनियर वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेसमैन गौतम सेठ गुड्डू ने पत्रकारों को बताया कि शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उनके शोरूम पर गोलियां चलाईं। उन्होंने बताया कि गोली सीधे काउंटर पर लगी, लेकिन सेल्समैन काउंटर पर नहीं बैठा था, इसलिए उसे चोट नहीं आई।

    गौतम सेठ गुड्डू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें रंगदारी के बारे में धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और इस बारे में उन्होंने एस एस पी बटाला को शिकायत भी दी है। डी एस पी सिटी संजीव कुमार ने बताया कि इलाके की सी सी टी वी फुटेज खंगाली जा रही है जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे।