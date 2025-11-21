बटाला में कांग्रेस नेता के शोरूम पर चलीं गोलियां, दुकान का शीशा चकनाचूर; इलाके में दहशत

संवाद सहयोगी, बटाला। शुक्रवार शाम को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों ने बटाला के भीड़भाड़ वाले इलाके जालंधर रोड पर जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम सेठ गुड्डू के मोबाइल शोरूम पर गोली चला दी। युवा कांग्रेसी के शोरूम पर गोली चलने की घटना से इलाके में दहशत फैल गई।

गोली चलने की घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी सिटी संजीव कुमार, एसएचओ सिटी सुखजिंदर सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर फतेहगढ़ चूड़ियां हलके के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री त्रिपत राजिंदर सिंह बाजवा भी मौके पर पहुंचे।

वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी प्रधान और बटाला के विधायक अमन शेर सिंह शेरी कलसी भी सेठ टेलीकॉम पर पहुंचे और घटना की जानकारी दी। डी एस पी सिटी संजीव कुमार ने कहा कि वे मामले की पूरी जांच कर रहे हैं।

जिला कांग्रेस कमेटी के सिनियर वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेसमैन गौतम सेठ गुड्डू ने पत्रकारों को बताया कि शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उनके शोरूम पर गोलियां चलाईं। उन्होंने बताया कि गोली सीधे काउंटर पर लगी, लेकिन सेल्समैन काउंटर पर नहीं बैठा था, इसलिए उसे चोट नहीं आई।