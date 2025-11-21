पंजाब के कलानौर में बीएसएफ को दो युवकों से मिला नशा, मामला दर्ज

पंजाब के कलानौर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने दो युवकों को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान संदिग्ध पाए जाने पर तलाशी ली गई और नशीले पदार्थ बरामद हुए। बीएसएफ ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नशीले पदार्थ कहां से लाए गए थे और किसे दिए जाने थे।

पंजाब: कलानौर में बीएसएफ ने दो युवकों को नशे के साथ पकड़ा (File Photo)