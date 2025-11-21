Language
    पंजाब के कलानौर में बीएसएफ को दो युवकों से मिला नशा, मामला दर्ज

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:41 AM (IST)

    पंजाब के कलानौर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने दो युवकों को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान संदिग्ध पाए जाने पर तलाशी ली गई और नशीले पदार्थ बरामद हुए। बीएसएफ ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नशीले पदार्थ कहां से लाए गए थे और किसे दिए जाने थे।

    पंजाब: कलानौर में बीएसएफ ने दो युवकों को नशे के साथ पकड़ा (File Photo)

    सावंद सहयोगी कलानौर। बुधवार देर शाम, कलानौर थाना पुलिस और बीएसएफ की 27वीं बटालियन के जवानों ने कलानौर से डेरा बाबा नानक मार्ग पर रुडियाना टी-पॉइंट पर एक संयुक्त अभियान के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवकों से 2.5 किलो ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

    इस संबंध में, दोनों युवकों के खिलाफ कलानौर थाने में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान मंगल सिंह अजनाला और गुरभेज सिंह हरूवाल के रूप में हुई है। इस संबंध में एसएसपी गुरदासपुर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है।