भारत-पाकिस्तान सीमा पर बड़ी कार्रवाई, गुरदासपुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 पिस्तौल और 14 करोड़ की हेरोइन बरामद

संवाद सहयोगी, डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर)। पंजाब में माहौल खराब करने की एक और कोशिश को पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल की 27वीं बटालियन और स्थानीय पुलिस थाना डेरा बाबा नानक ने संयुक्त रूप से चलाए गए एक विशेष सर्च अभियान के दौरान सीमावर्ती गांव शकरी के खेतों से भारी मात्रा में अवैध हथियार और नशीले पदार्थ बरामद किए गए।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस थाना डेरा बाबा नानक के एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों को इलाके में संदिग्ध गतिविधियों और ड्रोन गतिविधियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सूचना मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने मिलकर गांव शकरी के खेतों में एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया।