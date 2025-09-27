Language
    ग्रेनेड हमले, रंगदारी और SP की हत्या में शामिल; पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल से आतंकी बना पिंदी, इन जिलों में था आतंक

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:10 PM (IST)

    बटाला निवासी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी को यूएई से प्रत्यर्पित किया गया है। वह ग्रेनेड हमलों रंगदारी और एसपी की हत्या की साजिश जैसे कई अपराधों में शामिल है। पुलिस कांस्टेबल से आतंकी बने पिंदी का बटाला गुरदासपुर और अमृतसर में आतंक था। उसकी पत्नी किरणदीप कौर भी पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है और सुरक्षा एजेंसियों के स्कैनर पर है।

    पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल से आतंकी बना पिंदी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बटाला (गुरदासपुर)। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कराया गया बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआइ) का आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी ग्रेनेड हमले, रंगदारी वसूलने सहित कई गंभीर अपराधों में शामिल है। वह चंडीगढ़ में एसपी के कत्ल की साजिश में भी शामिल है। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल से आतंकी पिंदी का बटाला, गुरदासपुर व अमृतसर में क्षेत्र में आतंक था।

    उसने पेट्रोल बम से हमले करने, रंगदारी मांगने सहित कई हिंसक वारदातें की थी। उसकी पत्नी किरणदीप कौर भी पंजाब पुलिस में कास्टेबल है। वह भी सुरक्षा एजेंसियों के स्कैनर पर है। आतंकी परमिंदर सिंह पिंदी गुरदासपुर जिले के हलका बटाला के गांव हरशियां का रहने वाला है। उसके खिलाफ चार महीने पहले रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया था।

    अमृतसर में करता था नौकरी

    पंजाब पुलिस केंद्रीय एजेंसियों, विदेश मंत्रालय और यूएई सरकार के सहयोग से उसे अबू धाबी से गिरफ्तार कर भारत लाई है। एसएसपी बटाला सुहेल कासिम मीर ने बताया कि 24 सितंबर को बटाला पुलिस की एक टीम एसपी (डी) गुरप्रताप सहोता, सीआइए इंचार्ज सुखराज सिंह के नेतृत्व में अबूधाबी गई थी। उन्होंने बताया कि पिंदी पहले पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल अमृतसर में नौकरी करता था।

    रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ

    इस दौरान ग्रेनेड हमले, रंगदारी वसूलने के मामलों संलिप्तता के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। कुछ वर्ष पहले वह पाक में बैठके बीकेआइ के आतंकी रिंदा और कुख्यात गैंग्सटर हैप्पी पशियां के सहयोग से विदेश भाग गया था।

    यूएई से चला रहा था रंगदारी मांगने का गैंग आतंकी पिंदी यूएई में रहकर रंगदारी मांगने के लिए गैंग चला रहा था। विशेष कर वह गुरदासपुर, बटाला व अमृतसर के बड़े कारोबारियों को फोन कर रंगदारियां मांगता था। वर्ष 2023 में बटाला में शराब ठेकों पर पेट्रोल बम फेंकने के मामलों में अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

    पत्नी भी है कॉन्स्टेबल

    आतंकी की कांस्टेबल पत्नी ने आठ माह पहले किया था विदेश भागने का प्रयास, एयरपोर्ट पर पकड़ी गई थी आतंकी पिंदी की पत्नी कांस्टेबल किरणदीप कौर भी अमृतसर में कांस्टेबल के पद पर तैनात है।

    इनका कोई बच्चा नहीं है। आरोपित ने कांस्टेबल रहते हुए अपनी ज्यादातर ड्यूटी अमृतसर कमिश्नरेट में ही की थी, जबकि पत्नी किरणदीप कौर अमृतसर (देहात) पुलिस में ड्यूटी करती रही।

    कई बार सुरक्षा एजेंसियों को किरणदीप कौर की गतिविधियों पर भी संदेह हुआ था, लेकिन जांच के दौरान ऐसा कुछ नहीं हासिल हो सका। वर्ष 2023 में किरणदीप कौर के खिलाफ बटाला पुलिस ने केस दर्ज किया।

    जब पुलिस को संदेह हुआ कि किरणदीप देश छोड़कर भागने की फिराक में है तो लगभग आठ महीने पहले जनवरी 2025 में बटाला पुलिस ने उसके खिलाफ एलओसी जारी करवा दी थी।

    इस बीच किरणदीप कौर ने भी अमृतसर एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन एलओसी जारी होने के कारण एयरपोर्ट अथारिटी ने उसे रोक लिया था।

    पिंदी पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले

    • बटाला में 27 व 30 सितंबर 2023 को ठेकों को आग लगाने के मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    • मोहाली में ग्रेनेड हमले के मामले में 18 अक्टूबर 2023 को मामला दर्ज किया गया था।

    • चंडीगढ़ में 18 अक्टूबर 2023 को पंजाब पुलिस के एसपी के कत्ल की साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    • बटाला में एक कारोबारी से रंगदारी मांगने के आरोप में 9 जुलाई 2024 को मामला दर्ज किया गया था।

    • तरनतारन में भी 22 सितंबर 2022 को धारा 25 (6)(7) ए एक्ट 153,153ए,120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    केंद्रीय एजेंसियों, विदेश मंत्रालय और यूएई सरकार की मदद से आतंकी पिंदी का प्रत्यर्पण संभव हो पाया है। यह उपलब्धि न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश की सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी। इससे स्पष्ट संदेश भी है कि अपराधी कैसे भी हो और कहीं भी चला जाए लेकिन बख्शा नहीं जाएगा।

    - गौरव यादव, डीजीपी पंजाब।