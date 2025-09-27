ग्रेनेड हमले, रंगदारी और SP की हत्या में शामिल; पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल से आतंकी बना पिंदी, इन जिलों में था आतंक

बटाला निवासी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी को यूएई से प्रत्यर्पित किया गया है। वह ग्रेनेड हमलों रंगदारी और एसपी की हत्या की साजिश जैसे कई अपराधों में शामिल है। पुलिस कांस्टेबल से आतंकी बने पिंदी का बटाला गुरदासपुर और अमृतसर में आतंक था। उसकी पत्नी किरणदीप कौर भी पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है और सुरक्षा एजेंसियों के स्कैनर पर है।

जागरण संवाददाता, बटाला (गुरदासपुर)। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कराया गया बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआइ) का आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी ग्रेनेड हमले, रंगदारी वसूलने सहित कई गंभीर अपराधों में शामिल है। वह चंडीगढ़ में एसपी के कत्ल की साजिश में भी शामिल है। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल से आतंकी पिंदी का बटाला, गुरदासपुर व अमृतसर में क्षेत्र में आतंक था।

उसने पेट्रोल बम से हमले करने, रंगदारी मांगने सहित कई हिंसक वारदातें की थी। उसकी पत्नी किरणदीप कौर भी पंजाब पुलिस में कास्टेबल है। वह भी सुरक्षा एजेंसियों के स्कैनर पर है। आतंकी परमिंदर सिंह पिंदी गुरदासपुर जिले के हलका बटाला के गांव हरशियां का रहने वाला है। उसके खिलाफ चार महीने पहले रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया था।

अमृतसर में करता था नौकरी पंजाब पुलिस केंद्रीय एजेंसियों, विदेश मंत्रालय और यूएई सरकार के सहयोग से उसे अबू धाबी से गिरफ्तार कर भारत लाई है। एसएसपी बटाला सुहेल कासिम मीर ने बताया कि 24 सितंबर को बटाला पुलिस की एक टीम एसपी (डी) गुरप्रताप सहोता, सीआइए इंचार्ज सुखराज सिंह के नेतृत्व में अबूधाबी गई थी। उन्होंने बताया कि पिंदी पहले पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल अमृतसर में नौकरी करता था।

रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ इस दौरान ग्रेनेड हमले, रंगदारी वसूलने के मामलों संलिप्तता के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। कुछ वर्ष पहले वह पाक में बैठके बीकेआइ के आतंकी रिंदा और कुख्यात गैंग्सटर हैप्पी पशियां के सहयोग से विदेश भाग गया था।

यूएई से चला रहा था रंगदारी मांगने का गैंग आतंकी पिंदी यूएई में रहकर रंगदारी मांगने के लिए गैंग चला रहा था। विशेष कर वह गुरदासपुर, बटाला व अमृतसर के बड़े कारोबारियों को फोन कर रंगदारियां मांगता था। वर्ष 2023 में बटाला में शराब ठेकों पर पेट्रोल बम फेंकने के मामलों में अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।