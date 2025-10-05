बटाला में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइकसवार की मौत, कार चालक गिरफ्तार

बटाला में अरमान पैलेस के पास अमृतसर बाईपास पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बिक्रमजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने कार चालक निर्मलजीत सिंह को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। बिक्रमजीत अपने भाई के साथ जा रहा था तभी ये हादसा हुआ।

संवाद सहयोगी, बटाला। यहां के अरमान पैलेस के निकट चौंक बाईपास अमृतसर साइड पर एक बाइक सवार को एक कार ने टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार घायल होकर सड़क पर गिर गया जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। थाना सिविल लाइन की पुलिस ने मृतक के भाई के बयानों पर कार चालक पर मामला दर्ज कर लिया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एसआई मनोहर सिंह ने बताया कि जतिन्द्र सिंह पुत्र विक्टर सिंह वासी वार्ड नंबर 44 आलोवाल बटाला ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह अपने बाइक पर कहीं जा रहा था। उसके आगे आगे उसका भाई बिक्रमजीत सिंह अपने मोटरसाइकिल पर जा रहा था। जैसे ही उसका भाई अरमान पैलेस की ओर से जालंधर अमृतसर बाईपास पर चढ़ा तो अमृतसर की तरफ से उसे एक सफेद रंग की कार नंबर सीएच 01 बीएल 6708 ने टक्कर मार दी और उसका भाई सडक़ पर गिर गया।