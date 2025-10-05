Language
    बटाला में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइकसवार की मौत, कार चालक गिरफ्तार

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:43 PM (IST)

    बटाला में अरमान पैलेस के पास अमृतसर बाईपास पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बिक्रमजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने कार चालक निर्मलजीत सिंह को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। बिक्रमजीत अपने भाई के साथ जा रहा था तभी ये हादसा हुआ।

    सडक़ दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, कार चालक गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी, बटाला। यहां के अरमान पैलेस के निकट चौंक बाईपास अमृतसर साइड पर एक बाइक सवार को एक कार ने टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार घायल होकर सड़क पर गिर गया जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। थाना सिविल लाइन की पुलिस ने मृतक के भाई के बयानों पर कार चालक पर मामला दर्ज कर लिया है।

    इस संबंध में जानकारी देते हुए एसआई मनोहर सिंह ने बताया कि जतिन्द्र सिंह पुत्र विक्टर सिंह वासी वार्ड नंबर 44 आलोवाल बटाला ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह अपने बाइक पर कहीं जा रहा था। उसके आगे आगे उसका भाई बिक्रमजीत सिंह अपने मोटरसाइकिल पर जा रहा था। जैसे ही उसका भाई अरमान पैलेस की ओर से जालंधर अमृतसर बाईपास पर चढ़ा तो अमृतसर की तरफ से उसे एक सफेद रंग की कार नंबर सीएच 01 बीएल 6708 ने टक्कर मार दी और उसका भाई सडक़ पर गिर गया। 

    उसे घायल अवस्था में मैं सिविल अस्पताल बटाला लेकर गया जहां डॉक्टर साहिब ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में कार चालक निर्मलजीत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह वासी नारायण नगर बैक साइड भुलेर पैलेस जालंधर रोड बटाला को गिरफ्तार करके उस पर मामला दर्ज कर लिया गया 