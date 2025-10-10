बटाला में पुरानी रंजिश ने लिया खूनी रूप, चंदा खाना खजाना और चंदा बूट हाउस पर फायरिंग में दो लोगों की मौत; 5 गंभीर रूप से घायल

संवाद सहयोगी, बटाला। सिटी थाना बटाला में पड़ते जस्सा सिंह चौंक में स्थित चंदा खाना खजाना व चंदा बूट हाऊस पर दो मोटरसाइकिलों पर करीब आधा दर्जन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर रुप से घायल हो गए।

फायरिंग का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस मारे गए लोगों संबंधी पुष्टि नहीं कर रही है। जबकि डाक्टर का कहना है कि दो लोगों की मौत हो चुकी थी।

जानकारी के मुताबिक बटाला में जस्सा सिंह चौक में स्थित चंदा खाना खजाना व चंदा बूट हाऊस पर शुक्रवार की रात करीब सवा आठ बजे दो मोटरसाइकिलों पर आए आधा दर्जन के करीब लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरु कर दी। जिसमें दुकान के मालिक एडवोकेट चंद्र चंदा पुत्र तरलोचन चंद, दुकान का सिक्योरिटी गार्ड सरबजीत सिंह निवासी बुल्लेवाल, दुकान के मालिक का दोस्त आंधियां चौक निवासी कनव महाजन व शोरुम के पास खड़े उम्रपुरा निवासी अमृत पाल, अमनदीप, खजूरी गेट निवासी संजीव सेठ व पूरिया मोहल्ला निवासी जुगल किशोर गोलियां लगने से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों द्वारा छह घायलों को सिविल अस्पताल बटाला में पहुंचाया गया। जबकि दुकान के मालिक एडवोकेट चंद्र चंदा को उसके परिजन उसे प्राइवेट अस्पताल में ले गए।

सिविल अस्पताल के डाक्टर साहिल ने बताया कि घायलों में से सरबजीत सिंह व कनव महाजन की पहले ही मौत हो चुकी थी। हालांकि उन दोनों के परिजन उन्हें अपने साथ ले गए हैं। जबकि छह चार लोगों का सिविल अस्पताल बटाला में इलाज चल रहा है।