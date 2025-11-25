घर से मिला था 14 लाख का कैश, 50 हजार रिश्वत लेने का आरोप; फिर दो दिन के रिमांड पर बटाला के SDM

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। बटाला में सरकारी काम करने वाले एक ठेकेदार की शिकायत के बाद विजिलेंस टीम द्वारा नगर निगम कमिश्नर कम एसडीएम बटाला को 50 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में बीते शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था।

उनके घर की तलाशी के दौरान रिश्वत के 50 हजार के अलावा 13.50 लाख रूपए कैश (कुल 14 लाख रुपए) बरामद हुए थे। शनिवार को उसे अदालत में पेश कर तीन दिम के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद मंगलवार को एसडीएम को फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के और रिमांड पर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता अमरपाल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी बीसीओ कांप्लेक्स बटाला ने बताया कि उसने नगर निगम बटाला में सड़कों का पैच वर्क और मरम्मत का काम किया था।

इसके दो बिल बने थे। पहला 1,87,483 रुपये और दूसरा 1,85,369 रुपये (कुल रकम 3,72,852 रुपये) था। इसकी पेमेंट के लिए जब वह नगर निगम बटाला जाकर कमिश्नर से मिले तो उसे कहा गया कि पेमेंट लेने के लिए उन्हें बिल का 10 फीसदी यानी 37 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर देने होंगे।

इस बारे में वह एसडीओ रोहित उप्पल से मिले।इसके बाद उन्होंने बटाला में एक लाइट एंड साउंड शो के लिए कैमरा और उससे जुड़ा दूसरा काम भी किया। इसका 1,81,543 रुपए का बिल बकाया था। इस तरह कुल राशि करीब 5,54,395 रुपये बकाया थी। इस पेमेंट संबंधी जब वह एसडीओ रोहित उप्पल से मिले, तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर के आर्डर मानने होंगे। कमिश्नर से मिलने पर वह बकाया रकम देने के लिए नौ फीसदी रिश्वत लेने को तैयार हो गए।

शिकायतकर्ता रिश्वत देकर अपना काम नहीं करवाना चाहता था। इसलिए वह विजिलेंस ब्यूरो यूनिट गुरदासपुर के आफिस में गया और रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल होने वाले 50 हजार रुपये पेश किए और वीबी यूनिट गुरदासपुर में अपना बयान दर्ज कराया।

इसके बाद इस मामले में आरोपित कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद कमिश्नर कम एसडीएम बटाला विक्रमजीत सिंह पंथे को जांच अधिकारी ने दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।