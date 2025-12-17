पेट्रोल पंप मालिक को आया गैंगस्टर का कॉल, मांगी 20 लाख की फिरौती, ना देने पर गोलियां मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, बटाला। बटाला के गांव मोहलोवाली में फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। यहां एक पेट्रोल पंप मालिक को विदेशी नंबर से वाट्सएप कॉल कर 20 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई है।

धमकी देने वाले व्यक्ति ने साफ शब्दों में कहा कि यदि फिरौती नहीं दी गई तो जान-माल का नुकसान किया जाएगा। इस संबंध में थाना कोटली सूरत मल्ली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

थाना कोटली सूरत मल्ली के एएसआई सविंद्र सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता राजिंद्र कुमार, निवासी गांव मोहलोवाली हैं, जिन्हें ये कॉल आई है।

कॉल करने वाले ने खुद को बताया गैंगस्टर

राजिंद्र कुमार ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उन्हें एक विदेशी नंबर से वाट्सएप कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को गैंग से जुड़ा बताते हुए 20 लाख रुपये की फिरौती की मांग की और रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।