बटाला निगम कार्यालय में बम धमकी से हड़कंप, बैठक छोड़कर बाहर भागे अधिकारी; डॉग स्क्वायड ने खंगाला पूरा परिसर

जागरण संवाददाता, बटाला। बटाला नगर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना के बाद बुधवार को हड़कंप मच गया। उस समय नगर निगम कार्यालय में विधायक अमनशेर सिंह शैरी कलसी और गुरदासपुर के उपायुक्त समेत प्रशासनिक अधिकारियों की विकास कार्यों को लेकर बैठक चल रही थी।

धमकी की सूचना सामने आते ही बैठक को बीच में रोक दिया गया और एहतियात के तौर पर पूरा कार्यालय खाली करवा दिया गया। सूचना मिलते ही बटाला नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने नगर निगम परिसर को अपने घेरे में लेकर जांच शुरू कर दी। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों को तत्काल बाहर निकाल दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए परिसर में आने-जाने पर भी निगरानी बढ़ा दी गई।

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