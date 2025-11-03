बटाला में अज्ञात लोगों ने युवक पर चलाई अंधाधुंध गोलियां, मौत
बटाला में डेरा बाबा नानक रोड पर अज्ञात हमलावरों ने जसमीत सिंह नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की हैं। पुलिस ने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
संवाद सहयोगी, बटाला। रविवार की शाम को शहर के डेरा बाबा नानक रोड पर नई दाना मंडी मोड़ के पास एक युवक पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जसमीत सिंह उर्फ डिम्पी चीमा (38) पुत्र सुरजीत सिंह निवासी मान नगर बटाला के रूप में हुई है।
घटना के बाद मृतक के स्वजनों ने शव को सड़क पर रखकर रोष प्रदर्शन किया। डीएसपी सिटी संजीव कुमार और थाना सिविल लाइन के एसएचओ हरजिंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और घटना संबंधी जांच शुरु कर दी।
मृतक की पत्नी चरणजीत कौर निवासी मान नगर बटाला ने बताया कि उसका पति जसमीत सिंह अपने दोस्त के नए घर की खुशी में रखे समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था। जब वह शाम करीब छह बजे अपने दोस्त की कार से उतर कर घर वापस आ रहा था।
इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार अज्ञात लोगों ने इस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे उसके पति की मौत हो गई। उधर, घटना संबंधी पता चलने पर डीएसपी सिटी संजीव कुमार और एसएचओ सिविल लाइन हरजिंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे।
डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि डेरा रोड पर दाना मंडी के पास एक युवक को गोलियां मार दी हैं। गोलियां लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के चार से पांच गोलियां लगी हैं। आसपीस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। आरोपितों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बना दी गई हैं।
उधर आक्रोश में आए मृतक के स्वजन ने शव को सड़क पर रखकर डेरा रोड जाम कर दिया। डीएसपी सिटी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने स्वजनों को कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपितों को पकड़ने का आश्वासन दिलाया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए बटाला के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है।
