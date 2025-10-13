बटाला में 2 युवकों की हत्या के विरोध में बंद, गांधी चौक पर 3 घंटे धरना; SSP से मिले आश्वासन के बाद माने प्रदर्शनकारी 

संवाद सहयोगी, बटाला। शुक्रवार की रात करीब सवा आठ बजे महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया चौक के निकट खजूरी गेट के पास स्थित चंदा बूट हाऊस के बाहर मोटरसाइकिल सवार आरोपितों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच जख्मी हो गए थे। इस हत्याकांड को लेकर शहर के लोगों में जहां दहशत का माहौल है, वहीं विभिन्न संगठनों की ओर से सोमवार को शहर बंद की कॉल दी गई थी। इसके चलते सोमवार को शहर के सभी बाजार बंद रहे।

काबिलेगौर है कि पुलिस प्रशासन ने दुकानें खुलवाने के लिए लोगों से बार-बार आग्रह किया, लेकिन लोगों ने रोष स्वरूप अपनी दुकानें बंद रखीं। कुल मिलाकर बंद शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सोमवार को सुबह शिव सेना बालठाकरे, शिव सेना समाजवादी पार्टी, एंटी खालिस्तानी मोर्चा, बजरंग दल व अन्य हिन्दू संगठनों के प्रतिनिधि किला मंडी एकत्र हुए और वहां से बाजार बंद करवाते हुए नेहरू गेट पहुंचे। यहां से वे सिटी रोड, हंसली पुल, लक्कड़ मंडी, लोहा मंडी जैल घर मार्केट से होते हुए गांधी चौक पहुंचे, जहां करीब तीन घंटे तक धरना दिया गया।

वहीं कांग्रेसी नेता अमनदीप दीपू जैंतीपुर के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक गाड़ियों के काफिले में बटाला स्थित चंदा खाना खजाना पहुंचे, जहां से एकत्र होकर रोष रैली निकालते हुए स्थानीय लोगों के साथ सर्कल रोड, सिनेमा रोड से होते हुए गांधी चौक में धरना स्थल पर पहुंचे। एसएसपी सोहेल कासिम मीर ने सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को कार्यालय बुलाया, जहां उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस ने दो आरोपितों को पकड़ लिया है, जबकि बाकी की भी तलाश की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा। एसएसपी के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया गया।



अमनदीप सिंह निवासी गांव जैंतीपुर थाना कत्थूनंगल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका पेट्रोल पंप और शराब के ठेकों का कारोबार है। वह 10 अक्तूबर शाम करीब 8.30 बजे अपने जीजा सुधीर चंदा की चौक जस्सा सिंह स्थित दुकान पर गया था। वहां पर कनव महाजन, सरबजीत सिंह उर्फ काका के साथ तीन युवक खड़े हुए थे। इस बीच चार युवक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे, जिनमें से दो ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के कारण दुकान के बाहर खड़े पांचों युवक जख्मी हो गए। आरोपितों ने उस पर भी फायर किए, लेकिन उसने छिपकर जान बचाई।