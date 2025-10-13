Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बटाला में 2 युवकों की हत्या के विरोध में बंद, गांधी चौक पर 3 घंटे धरना; SSP से मिले आश्वासन के बाद माने प्रदर्शनकारी 

    By Suprabha SaxenaEdited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    बटाला में शुक्रवार रात हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत के विरोध में सोमवार को शहर बंद रहा। विभिन्न हिंदू संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और गांधी चौक पर धरना दिया। पुलिस ने दुकानें खुलवाने का आग्रह किया, लेकिन व्यापारियों ने विरोध में दुकानें बंद रखीं। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। फिरौती की मांग को लेकर यह हमला हुआ था।

    prefferd source google
    Hero Image

    एसएसपी से मिले आश्वासन के बाद माने प्रदर्शनकारी

    संवाद सहयोगी, बटाला। शुक्रवार की रात करीब सवा आठ बजे महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया चौक के निकट खजूरी गेट के पास स्थित चंदा बूट हाऊस के बाहर मोटरसाइकिल सवार आरोपितों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच जख्मी हो गए थे। इस हत्याकांड को लेकर शहर के लोगों में जहां दहशत का माहौल है, वहीं विभिन्न संगठनों की ओर से सोमवार को शहर बंद की कॉल दी गई थी। इसके चलते सोमवार को शहर के सभी बाजार बंद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काबिलेगौर है कि पुलिस प्रशासन ने दुकानें खुलवाने के लिए लोगों से बार-बार आग्रह किया, लेकिन लोगों ने रोष स्वरूप अपनी दुकानें बंद रखीं। कुल मिलाकर बंद शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।

    सोमवार को सुबह शिव सेना बालठाकरे, शिव सेना समाजवादी पार्टी, एंटी खालिस्तानी मोर्चा, बजरंग दल व अन्य हिन्दू संगठनों के प्रतिनिधि किला मंडी एकत्र हुए और वहां से बाजार बंद करवाते हुए नेहरू गेट पहुंचे। यहां से वे सिटी रोड, हंसली पुल, लक्कड़ मंडी, लोहा मंडी जैल घर मार्केट से होते हुए गांधी चौक पहुंचे, जहां करीब तीन घंटे तक धरना दिया गया।

    वहीं कांग्रेसी नेता अमनदीप दीपू जैंतीपुर के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक गाड़ियों के काफिले में बटाला स्थित चंदा खाना खजाना पहुंचे, जहां से एकत्र होकर रोष रैली निकालते हुए स्थानीय लोगों के साथ सर्कल रोड, सिनेमा रोड से होते हुए गांधी चौक में धरना स्थल पर पहुंचे। एसएसपी सोहेल कासिम मीर ने सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को कार्यालय बुलाया, जहां उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस ने दो आरोपितों को पकड़ लिया है, जबकि बाकी की भी तलाश की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा। एसएसपी के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया गया।


    अमनदीप सिंह निवासी गांव जैंतीपुर थाना कत्थूनंगल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका पेट्रोल पंप और शराब के ठेकों का कारोबार है। वह 10 अक्तूबर शाम करीब 8.30 बजे अपने जीजा सुधीर चंदा की चौक जस्सा सिंह स्थित दुकान पर गया था। वहां पर कनव महाजन, सरबजीत सिंह उर्फ काका के साथ तीन युवक खड़े हुए थे। इस बीच चार युवक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे, जिनमें से दो ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के कारण दुकान के बाहर खड़े पांचों युवक जख्मी हो गए। आरोपितों ने उस पर भी फायर किए, लेकिन उसने छिपकर जान बचाई।

    बाजार में शोर-शराबा होने पर आरोपित मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हथियारों सहित भाग निकले। उसने बताया कि उसका पेट्रोल पंप और शराब ठेकों का कारोबार होने के कारण आरोपित सुप्रीत सिंह उर्फ हैरी चट्ठा, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और उसका भाई उससे पैसों की फिरौती की मांग करते थे। आरोपितों ने कई बार उसे मार डालने की धमकियां दी और हमले भी कराए, लेकिन उसने उनकी मांग पूरी नहीं की। इसी रंजिश में आरोपितों ने उन पर और उनके रिश्तेदारों पर मार डालने की नियत से हमला कराया। पुलिस ने आरोपित बलदेव सिंह बाजीगर निवासी बाजपुर नजदीक अलीवाल, कुशल शर्मा निवासी शंकरपुरा, सैम निवासी तेलिया वाल, गैंगस्टर सुप्रीत उर्फ चट्ठा निवासी गांव चट्ठा, जग्गू भगवानपुरिया निवासी भगवानपुर, मनदीप सिंह उर्फ मन्ना आस्ट्रेलिया निवासी भगवानपुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इनमें से आरोपित बलदेव सिंह और कुशल को गिरफ्तार किया जा चुका है।