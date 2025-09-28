Language
    बब्बर खालसा आतंकी परमिंदर सिंह चार दिन की रिमांड पर, पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:33 PM (IST)

    बटाला पुलिस ने बब्बर खालसा के आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी को आबू धाबी से गिरफ्तार किया। उसे अदालत ने चार दिन की रिमांड पर भेजा है। पिंदी हरविंदर सिंह रिंदा और हैप्पी पशिया का करीबी है और कई अपराधों में शामिल था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। वह पहले पंजाब पुलिस में था।

    बटाला पुलिस की गिरफ्त में परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी

    संवाद सहयोगी, बटाला (गुरदासपुर)। बटाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय एजेंसियों से तालमेल और सहायता से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी को आबू धाबी से शनिवार को भारत लाया था। आरोपित को रविवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

    पुलिस को उससे पूछताछ के दौरान अहम खुलासे होने की संभावना है। पिंदी विदेशी आधारित आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और हैपी पशिया का नजदीकी सहयोगी है और बटाला-गुरदासपुर क्षेत्र में पेट्रोल बम हमले, हिंसक हमले और जबरन वसूली सहित कई घिनौने अपराधों में शामिल है।

    परमिंदर सिंह पिंदी निवासी गांव हरशियां (बटाला) के खिलाफ चार महीने पहले रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और अंतराष्ट्रीय जांच एजेंसियों और यूएई सरकार के तालमेल से बटाला पुलिस के उच्चाधिकारी के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम उसे आबू धाबी से गिरफ्तार करके लाई है। पिंदी पहले पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल अमृतसर में नौकरी करता था। फिर समाज विरोधी गतिविधियों में भाग लेने पर उसे नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था।

    पिंदी की पत्नी भी पंजाब पुलिस में बतौर कॉन्स्टेबल अमृतसर में नौकरी करती थी। आरोपित पर साल 2023 में बटाला में शराब ठेकों पर पेट्रोल पंप फेंकने के चलते मामला दर्ज किया गया था। वह यूएई में रहकर रंगदारी मांगने का गैंग चला रहा था। विशेष कर यह गुरदासपुर, बटाला व अमृतसर एरिया के बड़े बिजनेसमैनों को वह फोन कर रंगदारियां मांगता था।

    इसे देखते हुए बटाला पुलिस ने कुछ माह पहले इसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रपोजल हैडक्वार्टर को भेजा गया और उसके बाद हैड क्वार्टर द्वारा प्रपोजल सीबीआई को भेजा गया। इसके बाद सीबीआई द्वारा यह प्रपोजल इंटरपोल को भेजा गया। इसके बाद अप्रैल-मई में परमिंदर के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी हो गया था। अब उसे आबू धाबी से गिरफ्तार कर लिया गया है।

    24 सितंबर को बटाला पुलिस की एक टीम एसपी (डी) गुरप्रताप सहोता, सीआईए इंचार्ज सुखराज सिंह सहित एक टीम अबू धाबी भेजी गई थी। वहां पर सारी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद शुक्रवार सुबह आबू धाबी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एयरपोर्ट पर आरोपित को टीम के हवाले कर दिया गया।