बटाला: देहड़ गांव में घर में घुसकर जानलेवा हमला, चार राउंड फायरिंग

संवाद सहयोगी, बटाला। थाना कोटली सूूरत मल्ली के अधिकार क्षेत्र गांव देहड़ में मंगलवार सांय कुछ व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसपर मार देने की नीयत से चार राऊंड गोली चलाने के आरोप में दो व्यक्तियों सहित एक अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है, जबकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी देते हुए एसआई निशान सिंह ने बताया कि लखविन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह वासी देहड़ ने पुलिस को दिए बयानों में कहा कि 21 अक्टूबर की सांय करीब पाँच सवा पाँच बजे निशान सिंह पुत्र निर्मल सिंह वासी नबी नगर, जोबनप्रीत सिंह पुत्र मंजीत सिंह वासी फत्तू पुर तथा एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस गए।