    गुरदासपुर में शहीद की समाधि पर गाय बांधने पर विवाद, विरोध करने पर 4 लोगों ने मिलकर एक शख्स पर कर डाला हमला

    By Gagandeep Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:47 PM (IST)

    गुरदासपुर के गांव भट्टियां में शहीद की समाधि पर गाय बांधने से रोकने पर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजिंदर पाल सिंह ने बताया कि उनके शहीद पिता की समाधि पर गाय बांधी जा रही थी, जिसका विरोध करने पर उन पर हमला किया गया।

    Hero Image

    शहीद की समाधि पर गाय बांधने से रोकने पर कुछ लोगों ने हमला कर एक व्यक्ति को जख्मी कर दिया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गांव भट्टियां में शहीद की समाधि पर गाय बांधने से रोकने पर कुछ लोगों ने हमला कर एक व्यक्ति को जख्मी कर दिया। थाना तिब्बड़ की पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजिंदर पाल सिंह निवासी भट्टियां ने बताया कि उसके पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जो आतंकवादियों का मुकाबला करते शहीद हो गए थे।

    उनके अंतिम संस्कार वाले स्थान पर गांव के श्मशानघाट में उनकी समाधि बनाई गई थी। उसने देखा कि उसके पिता शहीद दर्शन लाल के समाधि स्थल पर गाय बंधी हुई थी। समाधि में ही गाय को चारा डाला गया था। उसने आरोपितों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने दस्ती हथियारों से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। पुलिस ने आरोपित ब्यास देव, चंद्रकांत, कंचन बाला और रोहित निवासी भट्टियां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।