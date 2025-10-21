गुरदासपुर में शहीद की समाधि पर गाय बांधने पर विवाद, विरोध करने पर 4 लोगों ने मिलकर एक शख्स पर कर डाला हमला

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गांव भट्टियां में शहीद की समाधि पर गाय बांधने से रोकने पर कुछ लोगों ने हमला कर एक व्यक्ति को जख्मी कर दिया। थाना तिब्बड़ की पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजिंदर पाल सिंह निवासी भट्टियां ने बताया कि उसके पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जो आतंकवादियों का मुकाबला करते शहीद हो गए थे।

उनके अंतिम संस्कार वाले स्थान पर गांव के श्मशानघाट में उनकी समाधि बनाई गई थी। उसने देखा कि उसके पिता शहीद दर्शन लाल के समाधि स्थल पर गाय बंधी हुई थी। समाधि में ही गाय को चारा डाला गया था। उसने आरोपितों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने दस्ती हथियारों से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। पुलिस ने आरोपित ब्यास देव, चंद्रकांत, कंचन बाला और रोहित निवासी भट्टियां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।