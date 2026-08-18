गुरदासपुर में मुगल सम्राट अकबर के सिंहासन की सुर्खी का रंग पड़ा काला, पंचायत ने पुरातत्व विभाग से मांगा जवाब

महिंदर सिंह अर्लीभन्न, कलानौर। गुरदासपुर के ऐतिहासिक कस्बा कलानौर में मुगल सम्राट जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर की ताजपोशी से जुड़े स्थल की बदहाली ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार करवाया गया पार्क लंबे समय से उचित देखरेख के अभाव में बदहाल हो गया है।

पार्क में जगह-जगह घास-फूस और जंगली बूटी उग आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे यहां सांपों का खतरा भी बढ़ गया है। अकबर की ताजपोशी के ऐतिहासिक सिंहासन की हालत भी खराब बताई जा रही है। सिंहासन पर किया गया सुर्ख रंग समय के साथ काला पड़ चुका है। यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को रास्ते की बदहाली के साथ-साथ स्थल पर सफाई की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

ग्राम पंचायत मौजोवाल कलानौर के सरपंच हरदीप सिंह मठारू ने कहा कि अकबर की ताजपोशी का यह स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसे देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। इसके बावजूद यहां उचित देखभाल नहीं हो रही।

उन्होंने बताया कि सिंहासन के चबूतरे पर कुछ शरारती युवकों ने अभद्र भाषा भी लिख दी है। स्थल पर छेड़छाड़ करने वालों पर पांच हजार रुपये जुर्माने का सूचना बोर्ड लगाया गया है, लेकिन निगरानी और रखरखाव की कमी के कारण ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं।