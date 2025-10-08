Gurdaspur News: जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने की डेट बढ़ी, अब 21 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

नवोदय विद्यालय समिति ने नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 की पंजीकरण तिथि 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। परीक्षा 7 फरवरी 2026 को होगी जिसमें नकारात्मक अंक नहीं होंगे। चयनित छात्रों को दस्तावेज जमा करने होंगे और एसएमएस से सूचित किया जाएगा। यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर है। आवेदन ऑनलाइन करें।

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से 21 अक्टूबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार जेएनवीएसटी प्रवेश चयन परीक्षा 7 फरवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रवेश केवल चयन परीक्षा और 2026-2027 शैक्षणिक वर्ष के लिए उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर दिया जाएगा। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक नहीं होंगे, इसलिए उम्मीदवार सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं।

नौवीं कक्षा के पेपर में अंग्रेजी, हिंदी, गणित और सामान्य विज्ञान शामिल हैं, जिनमें कुल 100 प्रश्न और 100 अंक होंगे। ग्यारहवीं के पेपर में मानसिक योग्यता, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित शामिल हैं, और कुल 100 प्रश्न 100 अंकों के होंगे।

दोनों परीक्षाएं दो घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए होंगी। शार्टलिस्ट घोषित होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश की पुष्टि के लिए अनिवार्य दस्तावेज जैसे आवास प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। चयनित छात्रों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे देश में प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करते रहे हैं। प्रवेश योग्यता के आधार पर होता है और शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालयों में सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उम्मीदवारों को

पाठ्यक्रम-वार योजना से शुरुआत करने और मानसिक क्षमता व विषय के मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करने को कहा गया है। हालांकि कोई नकारात्मक अंक नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों का हलकरने का प्रयास करना चाहिए।