वायरल वीडियो ने बदली जिंदगी, गुरदासपुर के बुजुर्ग खिलौने वाले को ADC का सरप्राइज; पेंशन और मदद का दिया आश्वासन
गुरदासपुर में एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल होने पर एडीसी डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने उनके घर जाकर मुलाकात की। बुजुर्ग खिलौने बेचकर गुजारा करते हैं और उनकी वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं लगी है। एडीसी ने उन्हें पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया, साथ ही जिला प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। एक बुजुर्ग की इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एडीसी डा. हरजिंदर सिंह बेदी उन्हें मिलने के लिए उनके घर पहुंचे।
एडीसी डॉ. बेदी ने बताया कि बुजुर्ग के घर की शिनाख्त करके बुजुर्ग और उनके परिवार को मिले है। बुजुर्ग जीत सिंह (65) पुत्र जसवंत सिंह निवासी गांव बाबोवाल घर चलाने के लिए खिलौने बेचने का काम करते है।
पूछने पर बुजुर्ग ने बताया कि उसकी बुढ़ापा पेंशन भी नहीं लगी हुई है। बुजुर्ग का बेटा लेबर का काम करता है, मगर उसका लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है।
उन्होंने आश्वासत किया कि बुजुर्ग की हर पक्ष से सहायता की जाएगी और उनकी बुढ़ापा पेंशन भी जल्द से जल्द लगाई जाएगी। जबकि और जो भी सरकारी सुविधाएं है, उनका लाभ दिलाया जाएगा। इसके साथ ही बुजुर्ग के बेटा का लेबर और मनरेगा कार्ड बी बनाकर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जरुरतमंद परिवार की हमेशा ही पहल के आधार पर सहायता की जाती है और जरुरतमंद परिवार की सहायता के लिए हमेशा उनके कार्यालय खुले है। इस मौके पर धीरज शर्मा और टेक सिंह भी मौजूद थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।