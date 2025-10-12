Punjab News: दो लोगों की हत्या करने वाला गिरफ्तार, जग्गू भगवानपुरिया सहित 6 के खिलाफ केस दर्ज; बटाला बंद का आह्वान
बटाला में हिंदू संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया है। यह कदम एक हालिया घटना के विरोध में उठाया गया है। पहले शनिवार को भी बंद का प्रयास किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं रहा। शिवसेना समाजवादी और बजरंग दल जैसे संगठनों के नेताओं ने बाजारों में दुकानें बंद करवाईं और एसएसपी कार्यालय पर धरना दिया।
संवाद सहयोगी, बटाला। थाना सिटी की पुलिस ने दुकान के बाहर खड़े दो लोगों की सरेआम गोलियां मारकर हत्या करने के दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया सहित छह आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
अमनदीप सिंह निवासी गांव जैंतीपुर थाना कत्थूनंगल ने बताया कि उसका पेट्रोल पंप और शराब के ठेकों का कारोबार है। वह 10 अक्तूबर शाम करीब 8.30 बजे अपने जीजा सुधीर चंदा की चौक जस्सा सिंह स्थित दुकान पर गया था। वहां पर कनव महाजन, सरबजीत सिंह उर्फ काका के साथ तीन युवक खड़े हुए थे।
इस बीच चार युवक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे, जिनमें से दो ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के कारण दुकान के बाहर खड़े पांचों युवक जख्मी हो गए। आरोपितों ने उस पर भी फायर किए, लेकिन उसने छिपकर जान बचाई। बाजार में शोर-शराबा होने पर आरोपित मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हथियारों सहित भाग निकले।
उसने बताया कि उसका पेट्रोल पंप और शराब ठेकों का कारोबार होने के कारण आरोपित सुप्रीत सिंह उर्फ हैरी चट्ठा, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और उसका भाई उससे पैसों की फिरौती की मांग करते थे। आरोपितों ने कई बार उसे मार डालने की धमकियां दी और हमले भी कराए, लेकिन उसने उनकी मांग पूरी नहीं की।
इसी रंजिश में आरोपितों ने उन पर और उनके रिश्तेदारों पर मार डालने की नियत से हमला कराया। पुलिस ने आरोपित बलदेव सिंह बाजीगर निवासी बाजपुर नजदीक अलीवाल, कुशल शर्मा निवासी शंकरपुरा, सैम निवासी तेलिया वाल, गैंगस्टर सुप्रीत उर्फ चट्ठा निवासी गांव चट्ठा, जग्गू भगवानपुरिया निवासी भगवानपुर, मनदीप सिंह उर्फ मन्ना आस्ट्रेलिया निवासी भगवानपुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इनमें से आरोपित बलदेव सिंह और कुशल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आज बटाला बंद की काल
वहीं इस घटना के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों की ओर से सोमवार को बंद की काल दी गई है। हालांकि शनिवार को भी बंद की काल दी गई थी, लेकिन यह ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी।
बंद की काल देने के बाद शिवसेना समाजवादी के उत्तर भारत प्रमुख राजीव महाजन, बजरंग दल के एडवोकेट चंद्रकांत महाजन, शिवसेना बाल ठाकरे के पंजाब वाइस प्रधान रमेश नैय्यर, एंटी टरिस्ट फ्रंट के गगन प्लाजा, शिवसेना समाजवादी के पंजाब वाइस प्रधान ओम प्रकाश ने शहर के नेहरु गेट, लोहा मंडी, लक्कड़ मंडी, गांधी चौक, हंसली पुल में जाकर दुकानें बंद करवाई थी।
हालांकि कुछ समय के बाद फिर से दुकानें खुल गई। इसके बाद उक् संगठनों के पदाधिकारियों एसएसपी कार्यालय के बाहर करीब डेढ़ घंटे तक धरना दिया था। इसके बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी कस्तूरी लाल ने आश्वासन दिया था कि आरोपितों को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा।
इसके बाद हिंदू नेताओं द्वारा धरना समाप्त कर दिया था। अब हिंदू संगठनों ने सोमवार को पूर्ण बंद की काल दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सोमवार को किसी दुकानदार ने अपनी दुकान खोली तो उसकी जिम्मेदारी उस दुकानदार की होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।