Punjab News: दो लोगों की हत्या करने वाला गिरफ्तार, जग्गू भगवानपुरिया सहित 6 के खिलाफ केस दर्ज; बटाला बंद का आह्वान

संवाद सहयोगी, बटाला। थाना सिटी की पुलिस ने दुकान के बाहर खड़े दो लोगों की सरेआम गोलियां मारकर हत्या करने के दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया सहित छह आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है।



अमनदीप सिंह निवासी गांव जैंतीपुर थाना कत्थूनंगल ने बताया कि उसका पेट्रोल पंप और शराब के ठेकों का कारोबार है। वह 10 अक्तूबर शाम करीब 8.30 बजे अपने जीजा सुधीर चंदा की चौक जस्सा सिंह स्थित दुकान पर गया था। वहां पर कनव महाजन, सरबजीत सिंह उर्फ काका के साथ तीन युवक खड़े हुए थे।

इस बीच चार युवक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे, जिनमें से दो ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के कारण दुकान के बाहर खड़े पांचों युवक जख्मी हो गए। आरोपितों ने उस पर भी फायर किए, लेकिन उसने छिपकर जान बचाई। बाजार में शोर-शराबा होने पर आरोपित मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हथियारों सहित भाग निकले।

उसने बताया कि उसका पेट्रोल पंप और शराब ठेकों का कारोबार होने के कारण आरोपित सुप्रीत सिंह उर्फ हैरी चट्ठा, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और उसका भाई उससे पैसों की फिरौती की मांग करते थे। आरोपितों ने कई बार उसे मार डालने की धमकियां दी और हमले भी कराए, लेकिन उसने उनकी मांग पूरी नहीं की।