गुरदासपुर में कार सवार आरोपी चार किलो चूरा पोस्त और ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार, केस दर्ज
गुरदासपुर के थाना भैणी मियां खां की पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार सवार को गिरफ्तार किया है। कार की तलाशी में 4 किलो 714 ग्राम चूरा पोस्त और तीन हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई। आरोपी अमनदीप सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना भैणी मियां खां की पुलिस ने कार सवार आरोपित को भारी मात्रा में चूरा पोस्त और ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया है। एएसआई जगदीश सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ पक्की सड़क मोड़ नानोवाल कलां पर नाका लगा रका था।
इस दौरान कार सवार आरोपित अमनदीप सिंह निवासी नानोवाल जींदड़ को संदेह के आधार पर रोका गया। कार चेक करने पर सीट के आगे रखी बोरी बरामद हुई।
उसे चेक करने पर चार किलो 714 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुई। गेयर लीवर के पास पड़े लिफाफा से तीन हजार रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
