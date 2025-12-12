Language
    गुरदासरपुर: नेशनल हाईवे पर हादसा, ट्राले से टकराई पुलिस की कार; पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:16 PM (IST)

    पंजाब के बटाला में अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के कारण हुए हादसे में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। नरिंदर सिंह (60) अपनी कार से ...और पढ़ें

    गुरदासरपुर: नेशनल हाईवे पर हादसा। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बटाला। सुबह घने कोहरे की वजह से अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर हुए एक हादसे में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके से मिली जानकारी के मुताबिक, नरिंदर सिंह (60) पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी बटाला नौशहरा मझा सिंह से चुनाव लड़ रहे एक व्यक्ति के साथ गनमैन का काम करता है।

    सुबह अपनी स्विफ्ट कार में ड्यूटी पर जा रहा था। जब वह नेशनल हाईवे पर स्थित गिलांवाली गांव के पास पहुंचा तो एक ट्राला मुड़ रहा था, जिसे उक्त पुलिसवाला हाईवे पर घने कोहरे की वजह से देख नहीं पाया, जिसके चलते उक्त कर्मचारी की कार पीछे से ट्राले से टकरा गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    जबकि उक्त सड़क हादसे में कार बुरी तरह डैमेज हो गई। इस बीच, हादसे की सूचना मिलते ही एंबुलेंस 108 के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उक्त पुलिसवाले नरिंदर सिंह को तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल बटाला में भर्ती कराया।