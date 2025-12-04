Language
    डेरा बाबा नानक में बवाल, नामांकन के दौरान उछलीं पगड़ियां; आपस में भिड़े AAP-कांग्रेस के कार्यकर्ता

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:04 PM (IST)

    डेरा बाबा नानक में पंचायत समिति और जिला परिषद के नामांकन के दौरान आप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस दौरान कुछ लोगों की पगड़ियां उतर गईं। ...और पढ़ें

    Hero Image

    पंचायत समिति और जिला परिषद के नामांकन के दौरान आप और कांग्रेस वर्कर आमने-सामने (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, डेरा बाबा नानक। डेरा बाबा नानक की तहसील में वीरवार को पंचायत समिति और जिला परिषद के नामांकन भरते समय भारी हंगामा हो गया।

    इस दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वर्कर आपस में उलझ गए। इस बीच कुछ लोगों की पगड़ियां तक उतर गई।

    पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए माहौल को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पार्टियों के वर्कर आपस में उलझते रहे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों गुटों को शांत करवाया।

    उधर मौके पर पहुंचे सांसद सुखजिंदर सिंह बेटे के उदयवीर सिंह रंधावा ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के उम्मीद्वार शांतमय ढंग से अपने कागज दाखिल कर रहे थे।

    इस दौरान आम आदमी पार्टी के वर्करों ने उनके उम्मीद्वारों के साथ हाथापाई शुरु कर दी। यहीं नहीं उनकी पार्टी के उम्मीद्वारों की पगड़ियां तक उतार दी गई।

    उन्होंने कहा कि पुलिस ने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की। यहीं नहीं उन्हें अंदर जाने से भी रोका गया।

