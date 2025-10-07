गुरदासपुर में दातर से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद से आरोपी फरार
बटाला के गांव कोटला शाहिया में 3 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया है। बलजिन्द्र कौर ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति संदीप राजविन्द्र कौर के घर दूध लेने गया था जहाँ रंजीत सिंह ने उस पर दातर से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। रंजीत सिंह को संदीप और राजविन्द्र कौर की नजदीकियों से नाराजगी थी।
संवाद सहयोगी, बटाला। थाना सदर के गांव कोटला शाहिया में तीन अक्टूबर को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित पर केस दर्ज किया है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
एएसआई दलजीत सिंह ने बताया कि गांव कोटला शाहिया की बलजिन्द्र कौर ने शिकायत दी कि उसका पति संदीप सिंह मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था।
उसने बताया कि गांव की ही एक महिला राजविन्द्र कौर के साथ हमारे परिवार की काफी नजदीकियां थीं। हम उसके घर से दूध भी लेते थे और राजविन्द्र कौर के पति की मौत के बाद उनका इधर उधर का काम मेरा पति कर देता था। राजविन्द्र कौर के जेठ रंजीत सिंह को शायद इससे नाराजगी थी।
शिकायतकर्ता ने कहा कि तीन अक्टूबर को वह और उसका पति राजविन्द्र कौर के घर दूध लेने के लिए गए। इस दौान रंजीत सिंह ने उसके पति पर दातर से हमला कर दिया, जिससे उसके पति की मौत हो गई।
