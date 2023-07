Accident in Gurdaspur : तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, बहन की हुई मौत और भाई जख्मी

गुरदासपुर के गांव खरल वाला मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार भाई-बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल अमृतसर में दाखिल कराया गया जहां बहन की मौत हो गई।

गुरदासपुर,जागरण संवाददाता। गुरदासपुर के गांव खरल वाला मोड़ के पास आज सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल, खरल वाला मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार भाई-बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल अमृतसर में दाखिल कराया गया, जहां बहन की मौत हो गई। आरोपित कार चालक के खिलाफ केस दर्ज थाना दीनानगर पुलिस ने आरोपित कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मानव पुत्र पवन कुमार निवासी गांधियां ने बताया कि वह अपनी बहन वैशाली के साथ मोटरसाइकिल पर किसी आवश्यक काम से जा रहा था। गांव खरल वाला मोड़ के पास सामने से आई तेज रफ्तार कार ने लापरवाही के साथ उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। लड़की की हुई मौत हादसे में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अमृतसर के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर वैशाली की मौत हो गई। मामले के जांच अधिकारी एएसआइ हरपाल सिंह ने बताया कि आरोपित कार चालक दलबीर सिंह निवासी मीलमा थाना सदर पठानकोट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

