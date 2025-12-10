Language
    अमेरिका भेजने का लालच देकर ठगे 20 लाख रुपये, गुरदासपुर में पुलिस ने किया धोखाधड़ी का मामला दर्ज

    By Gagandeep Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    थाना भैणी मियां खां की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी मारने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुरचरण सिंह निवासी जागोवाल बेट ने ब

    थाना भैणी मियां खां की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी मारने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना भैणी मियां खां की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी मारने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    गुरचरण सिंह निवासी जागोवाल बेट ने बताया कि आरोपित मनजीत सिंह निवासी बुलपुर थाना श्रीहरगोबिंदपुर ने उनके बेटे दलबीर सिंह को अमेरिका भेजने का झांसा दिया।

    आरोपित ने उनसे इसके लिए 20 लाख रुपए ले लिए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।

