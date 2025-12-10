अमेरिका भेजने का लालच देकर ठगे 20 लाख रुपये, गुरदासपुर में पुलिस ने किया धोखाधड़ी का मामला दर्ज
थाना भैणी मियां खां की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी मारने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुरचरण सिंह निवासी जागोवाल बेट ने ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना भैणी मियां खां की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी मारने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है।
गुरचरण सिंह निवासी जागोवाल बेट ने बताया कि आरोपित मनजीत सिंह निवासी बुलपुर थाना श्रीहरगोबिंदपुर ने उनके बेटे दलबीर सिंह को अमेरिका भेजने का झांसा दिया।
आरोपित ने उनसे इसके लिए 20 लाख रुपए ले लिए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।