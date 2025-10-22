गुरदासपुर में ब्लेड लगी तेज रफ्तार कंबाइन ने बाइक को मारी टक्कर, पिता और बेटी की मौत 

संवाद सूत्र, श्रीहरगोबिंदपुर (गुरदासपुर)। लाइटों वाले चौक में मंगलवार को ब्लेड लगी तेज रफ्तार कंबाइन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार पिता-बेटी की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपित फरार हो गया। पुलिस ने वाहनों को कब्जे में ले लिया है।

गांव कूंट निवासी चरणजीत सिंह अपनी दस वर्षीय बेटी तरणप्रीत कौर के साथ मोटरसाइकिल पर हरचोवाल से श्रीहरगोबिंदपुर साहिब की तरफ जा रहा था। लाइटों वाले चौक में पहुंचने पर ब्लेड लगी तेज रफ्तार कंबाइन ने सामने से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।