गुरदासपुर में ब्लेड लगी तेज रफ्तार कंबाइन ने बाइक को मारी टक्कर, पिता और बेटी की मौत
श्रीहरगोबिंदपुर में एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार कंबाइन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे पिता और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक चरणजीत सिंह अपनी बेटी तरणप्रीत कौर के साथ हरचोवाल से श्रीहरगोबिंदपुर साहिब जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार कंबाइन चालक की तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, श्रीहरगोबिंदपुर (गुरदासपुर)। लाइटों वाले चौक में मंगलवार को ब्लेड लगी तेज रफ्तार कंबाइन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार पिता-बेटी की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपित फरार हो गया। पुलिस ने वाहनों को कब्जे में ले लिया है।
गांव कूंट निवासी चरणजीत सिंह अपनी दस वर्षीय बेटी तरणप्रीत कौर के साथ मोटरसाइकिल पर हरचोवाल से श्रीहरगोबिंदपुर साहिब की तरफ जा रहा था। लाइटों वाले चौक में पहुंचने पर ब्लेड लगी तेज रफ्तार कंबाइन ने सामने से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
हादसे में मोटरसाइकिल सवार पिता और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही डीएसपी हरीश बहल और थाना प्रभारी सुखविंदर सिंह मौके पर पहुंच गए। चरणजीत सिंह श्रीहरगोबिंदपुर साहिब के गांव गालोवाल में ससुराल घर में ही रहता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतक के स्वजन के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
