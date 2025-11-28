गुरदासपुर में पुलिस फायर कर भागा बदमाश, संतुलन बिगड़ने से खेतों में गिरा; गिरफ्तार

संवाद सूत्र, फतेहगढ़ चूड़ियां। थाना फतेहगढ़ चूड़ियां की पुलिस ने असला और एक अन्य मामले में वांछित आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने पुलिस पार्टी पर फायर कर भागने का प्रयास किया। लेकिन कार का संतुलन बिगड़ने के कारण वह खेतों में गिर गया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

डीएसपी विपन कुमार और थाना प्रभारी सुरिंदरपाल सिंह ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि एएसआई वरिंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ वाहनों की चेकिंग के दौरान भगत रवि दास चौक में मौजूद थे। इस दौरान मुखबर ने सूचना दी कि पुलिस को दो मामलों में वांछित आरोपित कुलविंदर मसीह निवासी भद्दोवाल खुर्द डेरा बाबा नानक रोड की तरफ से कार में सवार होकर चौक की तरफ आ रहा था।

करीब दस मिनट बाद पुलिस पार्टी को एक कार तेज रफ्तार से आते दिखाई दी। पुलिस ने कार चालक को रुकने का ईशारा किया लेकिन उसने तेज रफ्तार से नाके पर खड़े पुलिस मुलाजिमों पर कार चढ़ाने के प्रयास में बटाला रोड का रुख कर लिया। पुलिस मुलाजिमों ने कार का पीछा किया तो चालक ने कार तेजी से भगा ली।

डेरा रोड पर स्थित मालेवाल रजबाहे के साथ जाती सड़क पर एक कार आते दिखाई दी। उसे रुकने का इशारा किया तो कार चालक ने मार डालने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया और कार भगा ली। पुलिस ने आरोपित का पीछा किया तो मौलवी कोर्ट के थोड़ा आगे आरोपित की कार संतुलन बिगड़ने के कारण खेतों में जा गिरी।