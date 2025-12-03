2016 बैच के PCS अधिकारी गुरसिमरन सिंह ढिल्लों बने गुरदासपुर के ADC, लोगों से कर दिया ये बड़ा वादा

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। 2016 बैच के पीसीएस अधिकारी गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने एडीसी गुरदासपुर का कार्यभार संभाला है।



गौरतलब है कि इससे पहले गुरसिमरन सिंह ढिल्लों एसडीएम अमृतसर में अपनी सेवाएं निभा चुके है।

डेरा बाबा नानक, कलानौर और पठानकोट में भी वह बतौर एसडीएम गुरदासपुर अपनी सेवा निभा चुके है।

एडीसी गुरदासपुर के साथ उनके पास कमिश्नर नगर निगम बटाला का भी अतिरिक्त चार्ज भी है।



उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का पहल के आधार पर निवारण करना ही उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी।

सरकार की लोक भलाई स्कीमों व योजनाओं का लाभ योजनाबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शता से आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वह वचनबद्ध है।