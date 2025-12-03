Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2016 बैच के PCS अधिकारी गुरसिमरन सिंह ढिल्लों बने गुरदासपुर के ADC, लोगों से कर दिया ये बड़ा वादा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    2016 बैच के पीसीएस अधिकारी गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने एडीसी गुरदासपुर का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वे अमृतसर में एसडीएम थे और डेरा बाबा नानक, कलानौर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कार्यभार संभालते हुए एडीसी गुरसिमरन सिंह ढिल्लों (फोटो: डीपीआरओ)

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। 2016 बैच के पीसीएस अधिकारी गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने एडीसी गुरदासपुर का कार्यभार संभाला है।

    गौरतलब है कि इससे पहले गुरसिमरन सिंह ढिल्लों एसडीएम अमृतसर में अपनी सेवाएं निभा चुके है।

    डेरा बाबा नानक, कलानौर और पठानकोट में भी वह बतौर एसडीएम गुरदासपुर अपनी सेवा निभा चुके है।

    एडीसी गुरदासपुर के साथ उनके पास कमिश्नर नगर निगम बटाला का भी अतिरिक्त चार्ज भी है।

    उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का पहल के आधार पर निवारण करना ही उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी।

    सरकार की लोक भलाई स्कीमों व योजनाओं का लाभ योजनाबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शता से आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वह वचनबद्ध है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें