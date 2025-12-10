इटली का सपना दिखाकर 10.50 लाख लूटे, गुरदासपुर में दो ठगों पर धोखाधड़ी का केस

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना सिटी की पुलिस ने इटली भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी मारने के आरोप में केस दर्ज किया है।

अवतार सिंह निवासी बलगण थाना सदर ने बताया कि आरोपितों ने उसे इटली भेजने का झांसा दिया। उससे विदेश भेजने के लिए 10.50 लाख रुपए ले लिए गए।

पैसे लेने के बाद भी न तो उसे विदेश भेजा गया और न ही उसके पैसे ही लौटाए गए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित गुरमीत कौर और बलकार सिंह निवासी भरथ थाना श्रीहरगोबिंदपुर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।