Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इटली का सपना दिखाकर 10.50 लाख लूटे, गुरदासपुर में दो ठगों पर धोखाधड़ी का केस

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    गुरदासपुर में थाना सिटी पुलिस ने इटली भेजने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी के आरोप में केस दर्ज किया है। अवतार सिंह नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरदासपुर में इटली भेजने के नाम पर 10.50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना सिटी की पुलिस ने इटली भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी मारने के आरोप में केस दर्ज किया है।

    अवतार सिंह निवासी बलगण थाना सदर ने बताया कि आरोपितों ने उसे इटली भेजने का झांसा दिया। उससे विदेश भेजने के लिए 10.50 लाख रुपए ले लिए गए।

    पैसे लेने के बाद भी न तो उसे विदेश भेजा गया और न ही उसके पैसे ही लौटाए गए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित गुरमीत कौर और बलकार सिंह निवासी भरथ थाना श्रीहरगोबिंदपुर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें