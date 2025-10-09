Language
    फिरोजपुर में सनसनीखेज वारदात, लिव-इन में रह रही महिला को अगवा कर दाना मंडी में क्यों फेंक आए 12 लोग?

    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:34 PM (IST)

    थाना गुरुहरसहाय की पुलिस ने लिव-इन में रह रही महिला को अगवाह करने की कोशिश करने और बाद में उसे दाना मंडी के गेट के पास फैंककर फरार हुए 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं तहत शिकायतकर्ता महिला के बयान पर मामला दर्ज किया है।

     लिव-इन में रह रही महिला को अगवाह करने की कोशिश करने और बाद में उसे दाना मंडी के गेट के पास फैंककर फरार हुए (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना गुरुहरसहाय की पुलिस ने लिव-इन में रह रही महिला को अगवाह करने की कोशिश करने और बाद में उसे दाना मंडी के गेट के पास फैंककर फरार हुए 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं तहत शिकायतकर्ता महिला के बयान पर मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए थाना गुरुहरसहाय के एएसआई दर्शन सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता संजना रानी पत्नी परमजीत सिंह पुत्र खुशहाल सिंह निवासी सरुप सिंह वाली ने बताया कि उसके पति परमजीत सिंह पुत्र खुशहाल सिंह की पहले वीना रानी पुत्री बलवीर सिंह निवासी चक्क मुहंमदे वाला के साथ हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं।

    वहीं वीना रानी करीब डेढ वर्ष पहले उसके पति परमजीत सिंह को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद पीड़िता व उसके पति ने लिव-इन रिलेशन में रहने का केस सैशन कोर्ट में लगाया था। अदालत ने उन्हें एक साथ रहने की मंजूरी दी थी। पीड़िता ने बताया कि 7 अक्तूबर को उसके पति की पहली पत्नी वीना रानी पुत्री बलवीर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र खान सिंह, विदिया बाई पत्नी बलवीर सिंह, मनजीत कौर पत्नी चन्ना सिंह, छिंद्र कौर पत्नी तारा सिंह वासी चक्क मुंहमदें वाला, अमृता पत्नी सुलखन सिंह, सुलखन सिंह, विक्की पुत्र सुलखन सिंह, सचिन पुत्र सुलखन सिंह वासी मौजम, सीमा रानी पत्नी हरजिन्द्र सिंह, हरजिन्द्र सिंह पुत्र हंसा सिंह वासी गांव राणा जिला फाजिल्का उसके घर में घुसकर उसे गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर ले गए।

    जब उसके देवर ने उनका पीछा किया तो उक्त सभी आरोपित उसे दाना मंडी गुरुहरसहाय के गेट पर फैंककर वहां से फरार हो गए। मामले की जांच कर रहे दर्शन सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में सभी आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।