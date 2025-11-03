Vande Bharat: फिरोजपुर-नई दिल्ली वंदे भारत को सात नवंबर को हरी झंडी दिखाएंगे PM मोदी, जानिए ट्रेन की टाइमिंग

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। केंद्र सरकार की ओर से फिरोजपुर-नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दी गई है। सात नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशभर में चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें फिरोजपुर से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है।

यह ऐतिहासिक कदम फिरोजपुर को विकास की नई पटरी पर ले जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है।