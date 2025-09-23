फिरोजपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली और जिप्सी में जोरदार में टक्कर; आर्मी का ड्राइवर घायल

फिरोजपुर में गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली और आर्मी जिप्सी की टक्कर हो गई। हादसे में जिप्सी चालक घायल हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली चालक जगतार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है क्योंकि ट्रैक्टर-ट्रॉली लापरवाही से चलाने के कारण उसका हुक निकल गया था जिससे यह दुर्घटना हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना छावनी फिरोजपुर पुलिस ने गुरूद्वारा सारागढ़ी साहिब के नजदीक हुए सड़क हादसे में जख्मी हुए आर्मी के ड्राईवर के मामलें में पीड़ित के बयान पर ट्रैक्टर-ट्राली चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

जानकारी देते हुए थाना छावनी फिरोजपुर के एएसआई जसबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में नायक सुधीर कुमार पुत्र रजेश कुमार निवासी नाथा की नंगल जिला सीकर राजस्थान ने बताया कि वह आर्मी यूनिट में ड्राईवर फिरोजपुर छावनी में ड्यूटी करता है ।

बीती 21 सितंबर को सुबह करीब 7.40 पर वह अपनी सरकारी गाड़ी आर्मी की जिप्सी अपनी यूनिट से लेकर गुरुद्वारा सारागढ़ी साबि की तरफ से सामन देकर जा रहा था। इस दौरान बाज वाला चौक छावनी के नजदीक एक ट्रैक्टर-ट्राली महिंद्रा लाल रंग जोकि लकड़ी से भरी हुई थी और उसका ड्राईवर जगतार सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी गांव गज्जन सिंह कालोनी नजदीक बीएसएफ हैड क्वार्टर मोगा रोड़ फिरोजपुर चला रहा था।